Het gesnotter neemt toe: corona is nog altijd onder ons, maar is dat erg?

Je hebt het vast weer wat meer om je heen gehoord of gezien: gesnotter. De periode waarin mensen massaler verkouden worden is aangebroken. Ook de verspreiding van het coronavirus gaat weer iets sneller dan de afgelopen maanden. Maar is dat ook reden om alle coronaprotocollen weer uit de kast te halen?

Uit het coronadashboard van de Rijksoverheid blijkt dat landelijk het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen stijgt, maar op de intensive care blijft het rustig. In Drenthe ligt overigens bijna niemand met coronaklachten in het ziekenhuis. Volgens de meest recente cijfers bezetten twee besmette mensen, uit Hoogeveen en Emmen, een ziekenhuisbed.

'Thuisblijven geen slecht idee'

"Corona is nog steeds een flink verkoudheidsvirus", stelt viroloog Bert Niesters uit Zeegse. Ook hij constateert dat het aantal mensen met een verkoudheid in zijn buurt toeneemt. Op dit moment gelden voor besmette mensen geen extra beperkingen. Dat betekent, mocht je ziek zijn en positief getest, dat je gewoon overal heen mag. "Maar het is geen slecht idee om thuis te blijven."

Ook voor de winter die eraan komt ligt het niet in de lijn der verwachting dat er weer maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Niesters: "Natuurlijk zullen mensen een verkoudheid oplopen waar ze flink snotterig van worden. Maar er zijn ook 'gewone' verkoudheidsvirussen' waarbij hetzelfde gebeurt."

Prikken

Sinds vorige week is het voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, onder wie 60-plussers en zwangeren, mogelijk om een coronaprik te halen. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers met direct patiëntcontact. Anderen kunnen vanaf half oktober een afspraak maken.