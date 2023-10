Helen Jewitt gaat als een raket

De band Helen Jewett bestaat nog maar een jaar, maar wie hun agenda ziet krijgt die indruk niet. De Zwinderse frontman Gijs Stuivenberg kwam zijn bandgenoten tegen in Zwolle, want daar studeren de heren. De vonk sloeg direct over en inmiddels staat de band zo'n tien keer per maand op de planken.

Stuivenberg, zelf studerend aan het Deltion College, ontmoette de rest van de band tijdens een workshop waarin het Deltion samenwerkte met ArtEZ, waar het conservatorium in Zwolle onder valt. De workshop bestond onder andere uit de opdracht om op een briefje je naam, instrument en het muziekgenre waar je van houdt te noteren.

Klik

Hij schreef shoegaze en post-punk op het briefje. "Met absoluut niet het idee dat er ook maar iemand in de zaal zou zitten met interesse voor dat genre", glimlacht Stuivenberg. Maar niets bleek minder waar. "Deze twee jongens hebben exact dezelfde muzieksmaak", wijzend op drummer David Helbig en bassist Brent van Rij. "Dus dat is best wel uitzonderlijk."

Helen Jewett blinkt vooral in shoegaze uit. vrij vertaald betekent 'shoe gazing' staren naar je schoenen, wat de beoefenaars van het genre vaak doen. Dan wordt nadrukkelijk gelet op het grote aantal effectpedalen om de gitaren grootser te laten klinken. Het toeval wil ook dat de drie bandleden allemaal een ander instrument bespelen. "Kortom, een match made in heaven", aldus Stuivenberg.

Ook muzikaal klikte het direct. Toehoorders die de band in een pril stadium hoorden spelen, waren enthousiast en zeiden dat ze vooral door moesten gaan. "En dat is wel grappig", zegt Helbig. "Ik heb daar vanaf het moment dat we elkaar hebben ontmoet ook nooit aan getwijfeld."

Prostituee

Bij een bijzondere band hoort ook een bijzondere naam. Helen Jewett was een Amerikaanse prostituee. De vrouw werd in 1836 op gruwelijke wijze vermoord. "Haar moord was in Amerika een soort start van de sensatie in de media", legt Stuivenberg uit. De pers ging met het verhaal aan de haal. Een deel koos de kant Jewett en een deel koos de kant van de moordenaar en stelde dat Jewett schuld had aan haar eigen moord, omdat ze een prostituee was.

Dat beeld inspireerde Stuivenberg in de zoektocht naar een bandnaam. "Ik vond het wel treffend hoe artiesten soms een soort plaatje moeten zijn en aan alles moeten voldoen. Zoals lachen, terwijl je misschien wel helemaal niet blij bent." De frontman zag er wel gelijkenis in.

"Ik denk dat we vooral niét proberen te voldoen aan verwachtingen, maar kijken wat we voelen op een podium en dat gewoon overbrengen", vult Helbig aan. "Dat mensen een goed beeld krijgen van wie we echt zijn en dat het oprecht blijft."

Samenwerking

De drie hebben allemaal een verschillende karakter en dat is maar goed ook. "Ik denk dat we elkaar best wel veel vrijheid geven", duidt Van Rij de zaak. "Jij krijgt natuurlijk heel veel creatieve vrijheid met het schrijven van nummers", zegt de bassist richting Stuivenberg. "David en ik hebben ook ons aandeel. Ik vooral zakelijk gezien en David heeft connecties." Van Rij bevestigt dat. "Het werkt heel goed, onze dynamiek samen."

Stuivenberg is dus de schrijver van de band, maar moet ook in toom worden gehouden. "Ik ben een gigantische chaoot. Want ik schrijf dan wel de nummers, maar wanneer ik dat doe, eet ik niet en dan slaap ik ook niet." Zonder de steun van de anderen zou de creativiteit van Stuivenberg verloren gaan.

Winter