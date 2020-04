Extra FC Emmen Podcast: over de KNVB, Lukkien, Heylen en stadion

Aflevering 29 is een extra FC Emmen Podcast want er is genoeg nieuws om over te praten. De Eredivisie wordt dit seizoen niet meer uitgespeeld. Emmen eindigde twaalfde in een competitie die nooit meegeteld gaat worden. Bovenin werden Europacup tickets verdeeld, maar onderin wordt er niet gedegradeerd. Dick Lukkien verlengde zijn contract, Michaël Heylen vertrekt en gaat naar Sparta, de stadionplannen staan nog fier overeind en moet er een nieuwe spits gehaald worden. Kortom genoeg om over te praten. Door de strenge coronaregels, kan niet iedereen in de podcaststudio aanwezig zijn en gaat er dus veel via de telefoon.