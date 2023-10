LTO Noord-bestuurder over Drentse blauwtonguitbraak: 'Je ziet het onder je vingers afbreken'

De uitbraak van blauwtong onder verschillende Drentse boeren trekt een zware wissel op de dierhouders. Dat zegt LTO-Noord besuurder Dirk Bruins. Bij drie Drentse bedrijven is gisteren blauwtong vastgesteld. Volgens Bruins is er maar weinig tegen te doen. "Gruwelijk om te moeten doormaken."

Bij drie Drentse bedrijven in Beilen, Havelte en Wapse is gisteren blauwtong vastgesteld. Tot dan toe was er nog geen blauwtong opgedoken onze provincie. De virusziekte dook begin september voor het eerst sinds lange tijd op in Nederland.

Helft van de schapen dood

"Dieren worden echt heel ernstig ziek, zegt Dirk Bruins, bestuurder van LTO-Noord. "Ik ben gisteren bij één van onze leden geweest, bij een bedrijf dat getroffen is. De helft van de schapen zijn gewoon dood gegaan."

De ziekte wordt overgebracht door knutten, hele kleine steekvliegjes, en treft met name schapen, maar ook runderen en geiten kunnen ziek worden. Volgens de NVWA lopen daarnaast alpaca's en herten risico. Ook dierentuindieren zoals kamelen, dromedarissen, giraffen en okapi's kunnen een besmetting oplopen. Bedrijven waar blauwtong uitbreekt hebben een meldplicht.

Aderen gaan kapot

Volgens Bruins is er bij de constatering van blauwtong vaak 'geen redden aan'. "Er wordt vaak nog geprobeerd te behandelen met antibiotica. Maar met name de aderen gaan kapot, die gaan soort van lekken. En wat je ook doet, het helpt niet. Dieren worden er ernstig ziek van, vaak met de dood tot gevolg."

Antibiotica wordt vaak op goed geluk gegeven, zegt Bruins, en of het aanslaat is niet goed te zeggen. "Mogelijkerwijs zijn ze dan iets minder vaak geprikt door de knutten. We weten er nog niet alles van en er wordt veel onderzoek naar gedaan. En als het op de gewrichten slaat, dan wil antibiotica nog weleens een keer helpen. Boeren proberen het gewoon. Je wil gewoon dat zo'n dier het redt. Heel vaak is het tegen beter weten in. Dat is heel gruwelijk om dat te moeten doormaken."

Zere bek

Het virus is duidelijk te herkennen bij dieren, zegt Bruins. "Vaak ontstekingen aan gewrichten. De tong wordt blauwig en een van de eerste verschijnselen is dat ze niet willen vreten omdat ze een hele zere bek hebben, met slijm eruit. De dieren vermageren heel snel." Ook hebben de dieren hoge koorts, lopen ze kreupel en staan ze met een bolle rug. Blauwtong is niet overdraagbaar op mensen.

Volgens Bruins is deze vorm heftiger dan bij eerdere uitbraken en is de kans 'heel groot' dat besmette dieren doodgaan aan blauwtong. "Deze vorm brengt veel meer schade met zich mee. Dieren worden veel zieker. Dieren binnenzetten en ventilatoren aan doen zodat er wat wind is, lijkt te kunnen helpen. Die knutten hebben daar een hekel aan, dus dan zijn ze minder geneigd te komen."

Daarnaast speelt de temperatuur een grote rol. "Het is te hopen dat het snel wat kouder wordt. Als het kouder wordt dan tien graden dan kunnen de knutten niet overleven."

Diep dal

De boeren die het overkomt staan machteloos en dat trekt een zware wissel op de dierhouders trekt, zegt Bruins. "Je bent jarenlang bezig met het fokken van schapen en dan heb je dit. Alle dagen komt de dierenarts langs en je probeert te doen wat je kunt, maar je ziet het onder je vingers afbreken. Dat is echt afschuwelijk. Deze mensen gaan door een diep dal."