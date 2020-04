Wielrenster Janneke Ensing levert zeventig procent loon in

"We moeten allemaal zeventig procent inleveren. Zowel de rensters als de begeleiding. De hoogste baas belde me keurig op. Het is een vervelende boodschap, maar dat waardeer ik wel heel erg. Bij andere ploegen ging zoiets ook wel eens per mail of met een appje", zegt Ensing.

Lot uit de loterij

Na een stroeve samenwerking bij Sunweb en het nodige blessureleed wilde de 33-jarige renster uit Gieten nog één keer alles uit de kast halen om te laten zien wat ze kan. Het contract bij het Australische Mitchelton Scott kwam dan ook als een lot uit de loterij. Maar de ploeg, waar ook wereldkampioene Annemiek van Vleuten voor rijdt, zag elkaar slechts vier dagen in de voorbereiding tijdens een trainingskamp. Daarna fietste Ensing pas twee wedstrijden in haar nieuwe shirt.

'Ik heb er een hard hoofd in'

"De eerste wedstrijd die nu op het programma staat half augustus in Zweden. We weten dat Zweden er redelijk goed voorstaat wat betreft corona. Daarna volgt Noorwegen. Maar we moeten er wel naartoe kunnen reizen. Of per vliegtuig of per auto. En ik weet niet of dat half augustus al kan. Ik heb er een hard hoofd in. Ook koersen op anderhalve meter is onmogelijk dus ik zie het nog niet gebeuren", zegt Ensing

Gebroken ruggenwervel

Fysiek gaat het ook nog niet optimaal met de inwoonster van Gieten. Ze heeft nog altijd last van een valpartij, van vorig jaar september, in de Boels Ladies Tour. Achteraf bleek dat ze daar een ruggenwervel heeft gebroken. "In deze lockdown kan ik ook niet naar een osteopaat of een fysiotherapeut voor een behandeling Dat mis ik nu heel erg. Hierdoor heb ik ook weer meer pijn en kom ik de nachten niet goed door. Dat is dubbelzuur voor mij", verklaart Ensing.

Fietsen zit in m'n hart

Toch moet ze er niet aan denken om in coronatijd haar fiets definitief aan de wilgen te hangen. "Eigenlijk wil ik er niet mee bezig zijn en dat moet ook niet. Je kan nu helemaal geen plan maken. Dat maakt het lastig. Maar ik denk er natuurlijk wel vaak aan in deze tijd", aldus Ensing.

"Maar ik beleef ook nog heel veel plezier aan het sporten. Dat blijft in m'n hart. Ik mag van geluk spreken dat ik nog gewoon buiten kan trainen. Ploeggenootjes van mij uit Spanje zitten vandaag op dag 43 van de lockdown. Zij hebben al die tijd binnen moeten fietsen", besluit Ensing.