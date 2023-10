Hoe tentoonstelling Menyala hielp bij het doorbreken van de Molukse zwijgcultuur

Over het verleden wordt bij Molukse Nederlanders thuis niet altijd gesproken. De pijn van het gedwongen vertrek naar Nederland en het opgroeien in kampen buiten de samenleving zit diep. Maar verhalen die decennialang in huiskamers niet werden gedeeld, kwamen toch naar boven tijdens de tentoonstelling Menyala.

"Als de ouderen praten ben je als kind stil. Je mag er wel bij zitten, maar je zegt niets." Aan het woord is Alycia Schiphof (25 jaar). Opgegroeid in Drenthe, onderdeel van de vierde generatie Molukkers in Nederland. Én lid van de werkgroep die werkte aan de tentoonstelling over de Molukse geschiedenis.

Onvertelde verhalen vertellen

Het typeert de manier waarop er in Molukse kringen geregeld om werd gegaan met vragen over het verleden. Ook bij Schiphof thuis was er niet altijd ruimte om het over vroeger te hebben. "Je vroeg er gewoon niet naar. Maar toen ik aan Menyala begon te werken, merkte ik dat het best kan."

De tentoonstelling Menyala over de geschiedenis van Molukkers in Drenthe is inmiddels voorbij. De expositie kwam tot stand met behulp van een werkgroep van zeven jonge Molukkers die in hun eigen omgeving op zoek gingen naar onbekende verhalen.

"Het gebeurt vaak dat het in Nederland wel over Molukkers gaat, maar niet vaak mét Molukkers. Dit is echt een tentoonstelling geweest die van binnenuit is gemaakt, met de werkgroep maar ook een wat oudere klankbordgroep en andere partijen uit de Molukse gemeenschap."

Spullen van zolder

Het project leverde een tentoonstelling op met andere verhalen over de Molukkers in Drenthe. Bekende, maar vooral negatieve, gebeurtenissen als de treinkapingen kregen er een plek. Maar juist ook de oprichting van een eigen voetbalclub en manieren waarop de Molukse cultuur en de Nederlandse cultuur zich mengden.

Aan de hand van persoonlijke voorwerpen, vooral afkomstig uit zolderkamers en opbergdozen, kwamen nieuwe verhalen naar boven. En dat sloeg aan. "Molukse gezinnen die anders nooit naar het museum kwamen, waren er nu wel. Er is een behoefte om de verhalen te horen, maar ook vanuit de gemeenschap zelf om het verhaal te vertellen."