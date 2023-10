Brandweer al hele ochtend bezig om brand in hooibalen in Eelde te blussen

Bij een boerderij op de Helmerdijk in Eelde is vanmorgen in een stapel van honderden hooibalen brand uitgebroken. De brandweer is al uren bezig het vuur te doven.

De brand ontstond vanochtend rond 07.30 uur. In een stapel van zo'n vijfhonderd hooibalen brak brand uit. Inmiddels is een derde van de hooibalen in brand gevlogen, zegt de woordvoeder van de Veiligheidsregio Drenthe. "Het is een hele moeilijke brand. Die balen zijn stijf opgerold hooi. Dat maakt het blussen best moeilijk. Er zijn shovels bezig die de hooibalen uit elkaar moeten trekken."

Bluswerkzaamheden nog bezig

Meerdere korpsen uit de omgeving zijn uitgerukt. De verwachting is dat de brand met een uur geblust is, zegt de woordvoeder. De rook trekt naar het noorden, richting Groningen-stad, maar voor de omgeving geldt geen expliciete waarschuwing, aldus de woordvoerder.