Admilson R. werkte aan ontsnappingsplan vanuit PI Vught

Admilson R. is overgebracht naar De Schie in Rotterdam (Rechten: Annet Zuurveen)

Admilson R., een van de twee Hoogeveense moordbroers, en Michael P., de in 2019 in hoger beroep veroordeelde moordenaar van Anne Faber, werkten samen aan een ontsnappingsplan uit de penitentiaire inrichting in Vught. Dit meldt RTL Boulevard.

"In de Penitentiaire Inrichting Vught zijn twee gedetineerden overgeplaatst omdat er vermoedens waren van voorbereiding van een ontsnappingspoging. Er zijn geen wapens aangetroffen op het terrein van de PI", bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Die ontkent dat er op het gevangenisterrein zelfgemaakte wapens en ontsnappingsmateriaal is gevonden, zoals bronnen van RTL Boulevard beweren. Zo vertelt Peter R. de Vries dat er 'twee bewerkte scharen, waar misschien op een of andere manier wapens van gemaakt zijn' zouden zijn gevonden.

Verder geeft De Vries aan dat niet duidelijk is hoe vergevorderd de plannen waren en of ze een kans van slagen hadden, maar dat de situatie in ieder geval tijdig is ontdekt en er niemand in gevaar is geweest.

Moordbroers

Samen met zijn broer Marcos R. pleegde Admilson R. moorden op Berend Smit uit Dwingeloo (2012) en het echtpaar Veenendaal uit Exloo (2013). Hiervoor werden de Hoogeveense broers in 2015 veroordeeld tot levenslang.

Admilson R. is overgebracht naar PI De Schie in Rotterdam. Michael P. is geplaatst op de zwaarder beveiligde afdeling BPG (Beheersproblematische Gedetineerden) van de PI Vught.

