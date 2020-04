Veenhuizen maakt zich klaar voor anderhalvemetersamenleving

Toch belandt het dagjesmens in een leeg Veenhuizen. Het museum is dicht, de terrassen zijn gesloten. Alleen aan de rand van Veenhuizen zijn een aantal zaken open voor afhaal van een patatje, biertje of wat kaas. Maar als het aan een aantal ondernemers in Veenhuizen ligt, zal dat niet lang meer zo zijn. Er worden plannen gemaakt voor die anderhalvemetersamenleving.

Volgend jaar feest

Bij Bitter en Zoet wordt hard gewerkt aan klussen waar ze normaal gesproken niet aan toe komen, vertelt chef Rick Dortmond. Aankomende zomer was het hotel bijna helemaal volgeboekt, maar nu worden veel boekingen geannuleerd. Zo'n zestig procent van het publiek is toerist. "Toeristen komen vooral in de weekenden, tijdens vakanties of bijvoorbeeld met Het Pauperparadijs. Tijdens eerdere edities van Het Pauperparadijs zit je gewoon vijf dagen in de week afgeladen vol. Dat mis je." Toch bekijkt Dortmond het positief: "Nu is het feestje volgend jaar! Ik ga niet zitten janken in een hoekje. Ik ben ondernemer en doe dat niet."

Het hotel is dicht, net als het restaurant en terras. Maar de zes zelfstandige appartementen zijn afgelopen weekend weer open gegaan. "Zelfs de eerste gasten hebben we al mogen ontvangen", vertelt eigenaresse Loes Talens trots. "Dat voelde wel echt fijn." In de zelfstandige appartementen hebben de gasten alle voorzieningen voor henzelf, zo kunnen zij bijvoorbeeld ook koken. "We moeten nog wel kijken hoe we het in het restaurant veilig en gezellig kunnen maken", meent ze.

Het klimbos van Actief Veenhuizen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Teambuilding op 1,5 meter afstand

Maar niet iedereen heeft het geluk dat de eerste mensen weer langskomen. Het terrein van Actief Veenhuizen ziet er leeg uit. Hoewel het bedrijf minder afhankelijk is van toeristen dan andere bedrijven in het dorp, merkt ook eigenaresse Maaike Linschoten de gevolgen van de coronacrisis. "Wij organiseren activiteiten voor groepen. En op dit moment kun je natuurlijk niet samen zijn met meer dan drie personen. En teambuilding en groepsactiviteiten op anderhalve meter afstand wordt sowieso wat lastig." Actief Veenhuizen heeft het over het algemeen van bedrijven en scholen die langskomen, maar die heeft ze de afgelopen zeven weken niet gezien.

Ook zij denkt na over hoe ze weer open kan gaan in een anderhalvemetersamenleving. Wellicht kan ze activiteiten organiseren voor kleinere groepen; gezinnen bijvoorbeeld. "Activiteiten zoals wandeltochten met je gezin, puzzeltochten of fietstochten, dat kan allemaal wel." Het 'nieuwe normaal' vergt wat creativiteit van de ondernemer, weet ook Linschoten. "We proberen onze activiteiten om te zetten naar activiteiten die in deze tijd te doen zijn met de middelen die we hebben. Inkomsten zijn er nu niet, dus we moeten het doen met wat we hebben. Daar komt wel wat creativiteit bij kijken."

Toekomstperspectief?

Een andere publiekstrekker, Het Gevangenismuseum, moet ook noodgedwongen de deuren gesloten houden. Het verlengen van de coronamaatregelen heeft veel consequenties, meent communicatiemedewerkster Marjolein Bos. "In eerste instantie hadden we verwacht dat we misschien 5 april weer open zouden kunnen, maar de situatie is nu heel anders. We houden rekening met 1 juni als datum dat we weer open zouden kunnen. We hadden heel veel leuke plannen, veel activiteiten en evenementen die nu niet door kunnen gaan. Daarmee missen we ook alle bezoekers met bijbehorende inkomsten."

Het museum trekt veel dagjesmensen, maar ook mensen die tijdens de weekenden of vakanties op bungalowparken in de buurt zitten. "Die komen nu allemaal niet. Het is stil, leeg en verlaten hier. Het is een hele gekke toestand", meent Bos. Achter de schermen wordt hard nagedacht over hoe het museum straks opnieuw open kan. Plexiglas voor de kassa's is een optie om ook de vele vrijwilligers van het museum te beschermen. Daarnaast wordt er gekeken naar looproutes en misschien een tijdslot waarin een bepaald aantal bezoekers naar binnen kunnen. "Het is ook spannend wat de toekomst gaat brengen. Als we straks weer open mogen, komen er dan nog mensen? Zo ja, hoeveel mensen komen er dan nog?", vraagt ze zich af.

