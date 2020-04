'Lied van hoop en vertrouwen' voor bewoners en personeel gesloten zorgcentra

De muzikant uit Oosterstreek, gelegen op de Drents-Friese grens, zag op TV Drenthe een aantal afleveringen voorbijkomen over ouderen in zorgcentra. Personeel van zorgcentrum De Menning in Wilhelminaoord en woonservicecentrum De Weyert in Dwingeloo filmden op verzoek van de omroep het leven van de bewoners in een tijd waarin het coronavirus op de loer ligt. Dit virus heeft een enorme impact op het moment dat het binnen de muren van een zorgcentrum komt. Ouderen zitten in de risicogroep.

Laten we Hopen

Het lied 'Laten we Hopen' gaat over de gevolgen van de dichte deuren voor ouderen. "Mensen die er zitten kunnen geen bezoek ontvangen van familie bijvoorbeeld. Het is even niet anders. Dat realiseer ik me wel. Voor ons allemaal staat het leven best wel een beetje stil. Maar als je daar binnen zit en er niet uit kan en geen bezoek kan ontvangen is dat best triest."

Er wordt landelijk inmiddels nagedacht om zorgcentra ergens halverwege mei weer ruimte te geven voor contact met familie. Zorgcentra denken er inmiddels over na hoe dit mogelijk te maken. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft al aangekondigd de maatregelen te willen versoepelen. Maar met beleid.

We sluiten ons wel weer aan

Daarmee zou het 'gewone' leven van voor het coronavirus weer een klein beetje terug kunnen keren. "Wat ik wil zeggen in het lied is dat wij een beetje stil staan, maar dat de natuur gewoon doorgaat. De seizoenen laten zich niet tegenhouden. Wij sluiten ons wel weer aan. Onze mooie momenten komen weer en dan gaan we weer door waar we gebleven waren."

Overigens hebben de bewoners van de twee zorgcentra het nummer nog niet gehoord. Hij zou het leuk vinden om het nummer op de plek zelf te spelen. Ergens in de tuin van De Menning of De Weyert. RTV Drenthe heeft de beelden uit de serie gebruikt om er een clip van te maken.

