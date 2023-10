Ziekenhuizen vrezen lege spaarpot, investeringen mogelijk onder druk

Spaarpotje moet gevuld

Ook het WZA erkent dat de investeringen in de toekomst onder druk komen te staan. Het Asser ziekenhuis zou net als Treant geld willen steken in haar gebouwen. "Daar moet je groot onderhoud aan plegen", zegt Erwin van Santen van de raad van bestuur. "Maar denk ook aan investeringen in een nieuw systeem. Het spaarpotje van het ziekenhuis moet gevuld zijn. Die druk is er de komende jaren wel."

Overigens heeft het WZA haar rapportcijfer in het rapport van BDO weten op te krikken van een 6 naar een 7. Daarnaast steeg het rendement tegen de landelijke trend in van 0,59 naar 1,62 procent. Het WZA laat wel weten dat het gaat het om een 'incidenteel effect'.

Van Santen kan zich goed voorstellen dat bij patiënten de angst leeft dat ze uiteindelijk meer moeten betalen voor zorg. "Want als we blijven doen wat we doen, wordt zorg duurder en duurder", zegt hij. "Daarom hebben we het Integraal Zorgakkoord afgesproken. Daarin kijken we met elkaar hoe we het op een andere manier goedkoper kunnen doen."