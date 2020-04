Sportprotocol voor Drentse jeugd vastgesteld

"Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zo geldt voor elke sportaanbieder hetzelfde. We hebben vooral gekeken naar wat mogelijk is. We hebben groot vertrouwen in dat sportaanbieders zorgen voor een veilige en verantwoorde manier van sporten voor kinderen en jeugd", zegt Roger de Groot, burgemeester De Wolden en voorzitter van de VDG portefeuille Sport.

Zwembaden blijven gesloten

In het protocol staat dat buitensport mag, maar binnen sporten is niet toegestaan. Ook wedstrijden mogen voorlopig niet worden gespeeld. Binnen- en buitenzwembaden blijven gesloten. Het is nog niet bekend of en hoe het coronavirus zich in zwembaden kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden gaan de Drentse gemeenten dit besluit heroverwegen.

Sportaanbieders die een sportactiviteit organiseren moeten dit vooraf via een formulier melden bij de gemeente. Na melding kan de sportaanbieder gelijk beginnen. Hij hoeft niet te wachten op toestemming.

Toezicht

In het protocol staat ook dat jongeren van 13 tot en met 18 jaar, begeleiders en trainers anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven dit onderling niet. De kantines, kleedkamers en douches blijven gesloten. Daarnaast moet iedereen zich houden aan de hygiënemaatregelen. Dus regelmatig handen wassen en bij verkoudheid of koorts thuisblijven.

Sportaanbieders moeten er zelf voor zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Per tien sporters moet één volwassene aanwezig zijn om toezicht te houden. Alleen kinderen en jongeren die sporten, begeleiders en toezichthouders mogen op de sportlocatie aanwezig zijn.

