Toolbox in Emmen ontslaat bijna helft werknemers wegens coronacrisis

"Het is echt klote", zegt Pals, die zelf ook per 1 juni stopt en de grondlegger van Toolbox is. "Maar het zijn onzekere tijden en onze omzet is al met veertig tot vijftig procent gedaald ten opzichte van februari." Volgens Pals is dit de enige keuze om Toolbox te kunnen redden.

Geen recht op steunmaatregelen

Stichting Toolbox, gevestigd in het Rensenpark, heeft als doel om mensen die langdurig thuis zitten, weer aan het werk te krijgen. Dit gebeurt onder meer door dagbesteding en re-integratie.

Een derde van de 67 deelnemers bij Toolbox is momenteel aan het werk. "Sommigen zitten thuis vanwege hun gezondheid of omdat ze niet durven", legt Pals uit. Diverse inkomsten van Toolbox liggen nu stil, bijvoorbeeld door re-integratie bij bedrijven. "En ook van dagbesteding krijgen wij alleen geld, als de mensen komen."

Toolbox komt volgens de grondlegger momenteel niet in aanmerking voor de steunmaatregelen vanuit de overheid. "Daarvoor moet je omzet tenminste met twintig procent gedaald zijn ten opzichte van vorig jaar. En dat is bij ons niet zo. Dus we kunnen geen werktijdverkorting aanvragen", zegt Pals. "Vorig jaar hebben we onze inkomsten verdrievoudigd. Maar nu gaan de inkomsten hard achteruit. Vergeleken met februari is het al de helft minder."

Ondertekende brief

Garanties zijn er niet gegeven en dus heeft het bestuur deze keuze gemaakt. Ook Pals heeft besloten te stoppen. "Ik ben één van de grootverdieners. Niet dat ik veel verdien", zegt hij. "Maar als ik stop, kunnen er wel twee tot drie anderen blijven." De nieuwe voorzitter wordt Ruben Haak, die bij Toolbox werkzaam is als jobcoach. "Dat zijn echt de mensen op de vloer en de begeleiders. Dus het is belangrijk dat zij kunnen blijven."

Ondertussen wordt er met andere soortgelijke ondernemingen aan de bel getrokken bij de overheid. Zo ligt er een brief klaar, ondertekend door honderd soortgelijke bedrijven uit het Noorden. "De afgelopen weken waren echt niet leuk", zegt Pals.