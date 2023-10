Moluks kunstwerk op trappen DNK in Assen moet historie levend houden

Midden in samenleving

De werkgroep Baru 21 hoopt dat de drie figuren 'de nieuwsgierigheid opwekken van voorbijgangers'. Door het scannen van een QR-code met de telefoon komen de Molukse verhalen en actuele gebeurtenissen via een interactief platform tot leven. Volgens de initiatiefgroep kunnen Assenaren en bezoekers op die manier 'op een laagdrempelige manier kennismaken met de Molukse geschiedenis in ons land en in Assen'. De locatiekeuze, de trappen van DNK, maakt duidelijk dat de Molukkers onderdeel zijn van de Asser samenleving.

De werkgroep Baru 21 is in 2021 opgericht, omdat de Molukkers in dat jaar zeventig jaar in Nederland woonden. Toen is ook het idee ontstaan voor een Moluks kunstwerk, om het verhaal levend te houden. Baru 21 zegt binnen de Molukse gemeenschap 'breed draagvlak' te hebben voor realisatie van het kunstwerk. "Er zijn wijkbijeenkomsten gehouden, waar initiatief en ontwerp positief zijn ontvangen."

Vuurvliegjes

Ook vuurvliegjes komen in het verhaal voor. Wanneer je de telefoon op het monument richt, komen er geanimeerde 3D-vuurvliegjes omheen vliegen via het scherm. Ook daarin schuilt een boodschap. "De vuurvlieg staat symbool om meer aandacht te geven aan de Molukse aanwezigheid in ons land en de weg naar de toekomst te verlichten, met nieuwe verhalen en talenten."

Het kunstwerk heeft verder een educatieve rol. Bedoeling is dat na de onthulling een lespakket komt, zodat scholen in de geschiedenislessen aandacht kunnen besteden aan de komst van de Molukkers naar Nederland en de Molukse cultuur. "Want op scholen in geschiedenisboeken werd en wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de reden van de komst van de eerste generatie Molukkers."