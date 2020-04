Boer Bartelds zaait de randen van zijn akkers in met bloemen

De strook met bloemen vormt een natuurlijke buffer tussen het landbouwgrond en de sloot. "Daardoor komen er geen gewasbeschermingsmiddelen in het slootwater terecht", legt boer Jan Bartelds uit. Hij heeft meerdere stukken landbouwgrond rondom Gieten. Zo'n tien hectare zaait hij in met een bloemenmengsel van granen, grassen, Margrietjes en Klavers.

Gewasbeschermingsmiddelen

"Het waterschap Hunze en Aa's ziet geregeld gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte water", vertelt Rick Reijerse van Agrarische Natuur Drenthe. "Dat moet je er allemaal uit zuiveren." Het mes snijdt aan twee kanten, want de bloemen trekken insecten aan zoals lieveheersbeestjes. En die eten weer de luizen die op de gewassen zitten. Daar heeft de boer dan minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Het gaat om een strook van drie meter breed (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Margrietjes tussen de bieten?

Bartelds heeft meerdere stukken grond rondom Gieten. In totaal zaait hij zo'n 10 hectare in met het bloemenmengsel. Naast graan heeft hij ook aardappelen en bieten. Het is afwachten of daar straks geen Margrietjes tussen staan. "Ja dat is een goeie vraag, het is voor het eerst dat ik dit doe dus dat weet ik eigenlijk niet", zegt Bartelds. "Dit jaar verwacht ik het niet, maar het zou kunnen dat er wat verwaait naar het perceel." Het kan volgens de boer niet zoveel kwaad. "Nee op zich niet. Kijk, als het tussen de suikerbieten vol staat met bloemen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar we gaan het zien. Angst is een slechte raadgever."

Een studiegroep van Agrarische Natuur Drenthe doet de komende tijd onderzoek om te kijken welke plantjes het beste werken.