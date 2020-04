Drentse theaters sturen brandbrief naar de provincie

Onder andere de directie van het Atlas Theater in Emmen heeft de brief ondertekend (Rechten: Fred van Os)

De Nieuwe Kolk in Assen, het Atlas Theater in Emmen, Theater de Winsinghhof in Roden en Theater Ogterop in Meppel hebben samen met elf andere theaters in het Noorden een brandbrief gestuurd naar de provincie Drenthe, Friesland en Groningen. In de brief vragen de theaters om financiële hulp, nu de theaters vanwege het coronavirus tot in ieder geval 1 juni zijn gesloten.

"Er is een grote financiële injectie nodig om de culturele sector in het Noorden door deze zware tijd te helpen en om te zorgen dat zij in de komende jaren in staat gesteld wordt het hoge niveau te herstellen", laat Leo Hegge, voorzitter Noordelijke Schouwburg Directies, in de brief weten.

Kwetsbare culturele infrastructuur

De directies van de culturele instellingen zeggen de coronamaatregelen te begrijpen. "Maar wij willen echter ook door deze tijd heen kunnen komen. Elke verdere verlenging zal voor de culturele infrastructuur onherstelbare gevolgen hebben."

Hegge legt uit dat er in de Noordelijke provincies sprake is van een kwetsbare culturele infrastructuur. "We hebben van alles maar weinig en daar waar krimpgebieden zijn, is juist de continuïteit van het culturele leven nu meer dan ooit van cruciaal belang."

Financiële steun

Daarom vragen de theaters om financiële steun van de provincies. Hegge legt uit dat de financiële problemen niet door de gemeenten of culturele instellingen zelf kunnen worden opgelost. Dit komt onder meer omdat gemeenten al op de cultuursector hebben moeten bezuinigen.

Het kabinet liet onlangs weten 300 miljoen euro uit te trekken voor de cultuursector. Een deel van het geld, 30 miljoen euro, is bedoeld voor een aantal regionale musea, podia en filmtheaters. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt dit bedrag 'volstrekt onvoldoende'. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, liet gisteren in een debat met de Tweede Kamer weten dat het noodpakket voor de culturele sector inderdaad niet voldoende is om de sector door de coronacrisis heen te helpen. Het is volgens Engelshoven nu eerst zaak om het noodpakket uit te werken en het geld zo snel mogelijk naar de plekken te krijgen waar het geld het hardst nodig is.

Maar daar wachten de theaters in het Noorden niet op. Zij vragen de provincies nu om hulp. In de brief laat Hegge weten dat de steun niet rechtstreeks naar de instellingen zelf hoeft, maar dat het via de gemeenten geregeld kan worden. "Zij hebben het beste zicht op de nood in hun eigen gemeente en kunnen goed in kaart brengen wat er nodig is."