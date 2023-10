Munitie tot ontploffing gebracht in Havelte: 'Staat gelijk aan één kleine vliegtuigbom'

Een harde knal in Havelte vanmiddag. Zes grote stukken munitie die nog stammen uit de Tweede Wereldoorlog werden tot ontploffing gebracht.

"Drie, twee, een....", dan een harde knal en het is weer stil op het oefenterrein van de Johannes Postkazerne. In totaal is vanmiddag vijftig kilo springstof tot ontploffing gebracht. De springstof komt uit explosieven, afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.