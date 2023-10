Dag van het haarstuk: 'Haarwerk gaf me zelfvertrouwen'

Het is vandaag de dag van het haarstuk. Zo'n haarwerk is een uitkomst voor mensen die met haaruitval te maken hebben, doordat ze bijvoorbeeld een chemokuur hebben moeten ondergaan.

Pia Bulder kreeg begin dit jaar een behandeling tegen borstkanker, waardoor haar haar uitviel. "Bij het ziekenhuis was me verteld dat het haar uitvalt tussen de 17de en 21ste dag. Bij mij viel het uit op de 21ste dag. Toen ging ik naar Creativo in Emmen, waar ik al een haarstuk had besteld. Daar is mijn laatste haar weggeschoren en een uur later ging ik weer als Pia naar buiten. Niet met mijn eigen haar, maar wel met zelfvertrouwen. Want ik was geen patiënt, maar ik was mezelf. Daar was ik heel blij mee."

Net echt

Het haarwerk van Bulder is bijna niet van echt haar te onderscheiden. "Er was zelfs een mevrouw die zei: 'Wist je dat er ook mensen zijn die het haar verliezen met chemo?' Toen zei ik: 'Ja, dat kan.' Ze zag niet eens dat ik een haarstuk op had. Het paste zo goed bij mij dat het mensen niet eens opviel."

Het haarstuk is niet te vergelijken met een doekje, dat soms wordt gedragen door mensen die te maken hebben met haaruitval. "Stel dat ik naar de supermarkt zou gaan met een doekje. Dan loopt er een patiënt. Dan hadden mensen gedacht dat ik ziek was. Want anders loop je niet met zo'n doekje op. Maar met mijn haarstuk was er niemand die zag dat ik zelf geen haar had", aldus Bulder.

Pruik is feestwinkelwoord

Al voor de chemokuur begint, wordt aan kankerpatiënten geadviseerd om bij een haarwerkspecialist langs te gaan. "De klant komt eerst voor intakegesprek. We nemen dan de hoofdmaat op en aan de hand van kleurenstalen kiezen we de kleur die het beste bij de klant past. Met die gegevens bestellen we het haarwerk en krijgen we een zichtzending met meerdere haarwerken. Bij een tweede afspraak kan de klant dan het haarwerk kiezen dat het beste past en het lekkerste zit", zegt haarwerkspecialist Liane Mestemaker van Creativo in Emmen.

Haarwerk of haarstuk: is dat niet gewoon een pruik? Mestemaker: "Als mensen hier binnenkomen spreken ze vaak van een pruik. En ze gaan weg met een haarstuk. Dat verschil leggen wij ze uit. Het zijn echt kunstwerkjes tegenwoordig. Het is niet meer van echt haar te onderscheiden. Wij zeggen wel eens: een pruik haal je bij de feestwinkel en bij ons kom je voor een haarwerk."

Eigen haar het beste

Het haarwerk wordt precies passend gemaakt. "Die wordt naar de wens van de klant in het juiste model geknipt. Stel dat de klant de oren vrij wil of de nekpartij wat korter wil, dan kunnen we dat aanpassen. Of stel dat de klant meer of mindere krullen wil, dan kunnen we het haarstuk stomen met een stoomapparaat. Dat is een blijvende verandering in de kunstvezel."

Het haar van Bulder groeit inmiddels weer. Ze komt vandaag even langs bij Creativo om de pluisjes van het eerste haar na de chemokuur weg te laten knippen. Dat hoort bij de nazorg van Creativo.