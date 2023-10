Alle wedstrijden van FC Emmen en FC Groningen binnenkort live te zien op ESPN

De Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord dat afgelopen maand met ESPN werd bereikt. Het televisiestation zendt wedstrijden uit het betaald voetbal nu ook al live uit. Dat alle duels in de Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie live worden uitgezonden is nieuw. Dat betekent dat fans van FC Emmen alle verrichtingen van hun club ook live kunnen volgen, ongeacht op welk niveau de Emmenaren volgend seizoen spelen.

'Meer inkomsten'

In een persbericht schrijft de Eredivisie CV dat de deal positief uitpakt voor de clubs die uitkomen in de bovengenoemde competities en de KNVB-beker. Ook krijgen alle clubs "substantieel meer inkomsten". Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. Wie de samenvattingen van de eredivisiewedstrijden gaat uitzenden vanaf medio 2025 is evenmin bekend. Tot die tijd zijn de samenvattingen bij de NOS te zien.