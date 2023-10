Schaapskudde Havelte getroffen door blauwtong: 'Ik houd mijn hart vast'

Blaren in de mond, een dikke kop en last van de ademhaling en de poten. Allemaal symptomen waar runderen die blauwtong hebben last van kunnen hebben. Het snel verspreidende virus is inmiddels ook neergestreken in Drenthe. Onder andere bij de schaapskudde in Havelte. "En dat is slecht nieuws", aldus herder Jelte Kootstra.

Wie op het veldje achter de schaapskooi kijkt, ziet een wit bolletje ellende in het gras liggen. Het schaap heeft zich afgezonderd van de rest en heeft de puf niet meer om op te staan. "Een aantal dagen geleden zagen we al dat het één en ander niet in orde was", vertelt Kootstra. "Vervolgens heeft de dierenarts een test gedaan, en ja hoor, vanochtend kreeg ik het belletje. Blauwtong."

'Hakt er enorm in'

En dat is een bericht waar de herder niet op zit te wachten. "Als je naar de plekken in de rest van het land kijkt waar het virus om zich heen grijpt, dan zie je dat flink wat dieren sterven. Wij hebben hier vijfhonderd schapen rondlopen. Als er meer schapen positief testen, dan houd ik mijn hart vast voor de gevolgen voor onze kudde."

Niet alleen veehouders maken zich zorgen over de opkomst van de ziekte in onze provincie. Ook dierenartsen in Drenthe zien wat voor schade de ziekte aanricht en vrezen voor een grote uitbraak. "De verspreiding gaat enorm rap. Als praktijk proberen we er ons al een paar weken op voor te bereiden", vertelt dierenarts Bernd Hietberg die een praktijk heeft in Beilen. "Gisteravond hebben we nog overleg gehad met de veehouders die bij ons komen om te bespreken wat je kunt doen als een dier besmet raakt. We gaan er heel serieus mee om."