Zeven jaar cel en tbs voor brute doodslag Pool op recreatiepark Erm

"Op brute en niets ontziende wijze" heeft een 46-jarige man uit Polen vorig jaar op 12 augustus een landgenoot doodgeslagen met een volle fles wodka en een straatklinker, zei de rechter. "De man sloeg net zolang totdat de ander dood was." Voor doodslag is de man veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De celstraf valt iets lager uit dan de geëiste negen jaar cel. De rechter houdt meer rekening met de verminderde toerekenbaarheid van de Poolse man. De man is geestesziek en verkeerde mogelijk in een psychose tijdens het gebeuren op het park. De man ontkent zijn daad. Hij werd door een andere man aangevallen en moest zich verdedigen, verklaarde hij tegenover de rechter.

Ongeloofwaardig

Wie zijn aanvaller was, wist hij niet meer. Hij zweeg vervolgens tijdens zijn strafproces. Dat scenario vindt de rechter ongeloofwaardig. Uit een uitgebreid sporenonderzoek blijkt dat het slachtoffer op zijn slaapkamer is geslagen met een volle fles wodka, die eerder die dag door de verdachte bij een slijterij in Sleen is gekocht. Daarvan zijn camerabeelden.

Het geweld begon binnen en eindigde buiten het huisje. Twee getuigen zagen een man een liggende man slaan met een stok. De liggende man bewoog niet. De woning was overduidelijk schoon gedweild. Met luminol (een vloeistof dat bloedresten laat oplichten) werden de bloedsporen alsnog zichtbaar gemaakt.

Videobellen

Op de baksteen, die bij het lichaam lag, en de gebroken fles in de slaapkamer zat dna-materiaal van de Poolse man. De rechter tilt er zwaar aan dat het slachtoffer in zijn slaapkamer werd geslagen terwijl hij met zijn vrouw zat te videobellen. Even buiten beeld is hij geslagen en kwam kort daarop weer in beeld met een bebloed hoofd en handen.

"Hij heeft mijn hoofd kapotgeslagen", zei de man tegen zijn vrouw, waarop de verbinding werd verbroken. De vrouw is indirect getuige geweest van het grove geweld op haar echtgenoot. Haar oudste zoon zag zijn moeder hevig reageren. De hele nacht hebben moeder en zoon geprobeerd het slachtoffer te bereiken.

Geen berouw

De verdachte heeft nooit openheid van zaken gegeven. Geen spoor van berouw valt bij hem te ontdekken. Dat wordt al met al als zeer schokkend ervaren, zei de rechter. De houding komt waarschijnlijk voort uit de psychische stoornissen. De man zat vorig jaar in maart, kort voor zijn komst in Nederland, nog in een kliniek in Polen.

Hij is vanaf zijn 26e meermalen opgenomen geweest in zijn thuisland. De man heeft geen ziekte-inzicht gegeven en neemt niet trouw zijn medicatie in. De kans op herhaling op korte termijn wordt als hoog ingeschat als de man niet langdurig en intensief wordt behandeld. De rechtbank schaart zich achter het advies dat tbs met gedwongen verpleging noodzakelijk is.