Afval blijft zorgenkindje De Wolden, inwoners gaan 'fors' meer betalen

Inwoners van gemeente De Wolden gaan komend jaar bijna zeventien procent meer betalen aan afvalstoffenheffing. Dat komt omdat de gemeente flink meer geld kwijt is aan het laten inzamelen en verwerken van afval en die kosten worden doorberekend aan inwoners, die ook deels zelf verantwoordelijk zijn voor de hogere kosten.

Geen fijne eerste boodschap voor wethouder Rudi Hooch Antink (Gemeentebelangen), die het een 'forse verhoging' noemt. Hij is goed en wel een maand wethouder: als opvolger van de naar de provincie vertrokken Egbert van Dijk heeft hij financiën en afval in zijn portefeuille.

Tijdens de presentatie van zijn eerste begroting legt hij uit waar de stijging door komt. Hogere lonen en hogere brandstofprijzen bij afvalverwerkers spelen mee, zegt hij. "En voor het ophalen van gft-afval hebben we een nieuw contract afgesloten." Het bestaande contract met scherpe tarieven kon niet verlengd worden.

Verkeerde inzameling

Voor een deel hebben de inwoners de stijging van de lasten aan zichzelf te wijten. Want de kosten voor het verwerken van afval stijgen doordat het misgaat bij de inzameling. "Er zitten veel verkeerde dingen bij het gft- en plastic-afval", constateert Hooch Antink.

Een verkeerde vuilniszak in een container kan betekenen dat een volle lading vuilnis in een wagen wordt afgekeurd. Gevolg is dat het afval verbrand wordt, in plaats van hergebruikt. Met als resultaat hogere kosten.

Voorgangers van Hooch Antink liepen afgelopen jaren tegen hetzelfde probleem aan. "Het is geen typisch De Woldens-probleem. Het doet zich overal voor", zegt de wethouder, die inzet op verbetering. "Er komt een bewustwordingscampagne, we willen duidelijker maken hoe mensen afval moeten scheiden. Hoe beter we afval scheiden, hoe meer centen wij overhouden." Hoe de campagne er precies uit gaat zien is nog niet bekend, wel dat er 50.000 euro voor wordt uitgetrokken.

Er wordt dus niet gekozen voor 'de vervuiler betaalt'. "Het kan best zijn dat tweehonderd huishoudens het goed doen en dat er in de vuilniswagen één container wordt geleegd die niet goed is", weet ook Hooch Atink.