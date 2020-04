Nieuwe dijkgraaf WDOD voorgedragen

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. De voordracht van Schoonman gaat nu naar de provincies en daarna naar de minister. Uiteindelijk wordt een dijkgraaf benoemd door de Kroon, voor een periode van zes jaar.

Ervaren waterschapsman

Schoonman is op dit moment nog Heemraad, lid van het dagelijks bestuur, bij Waterschap Vallei en Veluwe en heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen met energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille. Hij was ook lang melkveehouder in het Gelderse Brummen en bestuurder bij land- en tuinbouworganisaties zoals LTO-Noord.

Schoonman was een van de 37 kandidaten die hadden gesolliciteerd: elf vrouwen en 26 mannen.

WDODelta is het op een na grootste waterschap en werkt in Drenthe en Overijssel. In het werkgebied wonen zo'n 620.000 mensen in 22 gemeenten. Het waterschap beheert 7100 kilometer watergangen, 1000 kilometer dijken en kades, 16 rioolzuiveringen, 1960 stuwen en 340 gemalen.