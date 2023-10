Directeur Herinneringscentrum geschokt door oorlog: 'We voelen ons verbonden'

Het opgelaaide conflict tussen Israël en Hamas leidt tot een grote schok bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Directeur Bertien Minco ziet dat diepe wonden van de Joodse gemeenschap opnieuw worden opengereten.

"Joden zijn na de oorlog vertrokken uit wanhoop, de wens om een eigen land te stichten en in vrede te leven. Je ziet al jaren hoe moeilijk dat is en nu wéér hoe ver we daarvan af zijn. Dat is een hard gelag", huivert ze.

Minco benadrukt dat er klein- en achterkleinkinderen van voormalig kampgevangenen, die in handen vielen van de nazi's, door Hamas zijn vermoord. "Die lijn is er en we voelen ons daarom verbonden."

'Je wordt er heel erg droevig van'

Ook de gewelddadigheden doen haar denken aan de wrede pogroms - oftewel uitbarstingen van geweld tegen minderheden -uit de twintigste eeuw. "Je leest over platgebrande dorpen en mensen die uit hun huis werden gesleurd. Dat lijkt heel erg op de situatie van nu. En door de uitzichtloosheid en het geweld dat wordt opgevoerd weet je: er zullen meer doden vallen aan beide kanten. Daar word je heel droevig van."