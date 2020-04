Gamma Racing Day in september op TT Circuit

De organisatie van Gamma Racing Day op het TT Circuit in Assen heeft een nieuwe datum gevonden. Het is zondag 27 september geworden. Het evenement stond gepland van 7 tot 9 augustus, maar kon op die dagen niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

De Racing Day is het grootste gecombineerde race-evenement met auto's, motoren en karts in Europa. Er racen Formule 1-wagens, en er zijn autoraces in diverse andere categorieën. Verder zijn er motorraces om het Duitse IDM-kampioenschap en demonstraties.

Het evenement is gratis met kaarten die vanaf augustus beschikbaar zijn. Wie al kaarten had gekocht voor de paddock of VIP-kaarten heeft kan die op de nieuwe datum gebruiken.

Vorig jaar kwamen meer dan 88.000 mensen naar het evenement in Assen.

Lees ook: