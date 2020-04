Stelling: Ik boek ondanks de crisis toch een zomervakantie

Veel Nederlanders denken na over een zomervakantie in eigen land. Verschillende verhuurders van huisjes zien flinke stijgingen in het aantal reserveringen vergeleken met vorig jaar. Ook Marketing Drenthe merkt een toegenomen interesse.

"In het online zoekverkeer zien we steeds meer mensen, vooral uit het westen van het land, die zoeken naar bungalows in Drenthe", zegt directeur Astrid Crums. Of dat al tot een toename in het aantal reserveringen leidde, zoekt de organisatie nog uit. "Maar we herkennen het sentiment. Je ziet bijvoorbeeld dat het ook in talkshows als Jinek en Op1 over vakantie in eigen land gaat."

In die talkshows wordt Drenthe ook genoemd als mogelijke vakantiebestemming voor komende zomer. Bij Marketing Drenthe is er ondanks de coronacrisis toch nog hoop op een goede zomer. "In het noorden zijn er minder besmettingen en is meer ruimte, dus misschien dat meer mensen uit het westen ons daarom nu overwegen."

Stelling

En u, bent u van plan deze zomer op vakantie te gaan? En gaat u dan op korte termijn al boeken, of wacht u nog even tot de maatregelen versoepeld worden?