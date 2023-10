De Wolden wil natuurbegraafplaats: 'Past bij landelijke gemeente'

De gemeente voert gesprekken met partijen om te kijken of die hun grond beschikbaar willen stellen. Maar ook de haalbaarheid wordt bekeken. "Kan het? Is er voldoende medewerking en draagvlak? Hoe groot moet het worden?", somt Haar de vragen op die komende tijd beantwoord moeten worden.

Natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraven is aan een opmars bezig, in Drenthe kwamen er de afgelopen jaren meerdere groene natuurbegraafplaatsen met eeuwige grafrust bij. Daarnaast ligt er een plan voor een nieuwe natuurbegraafplaats bij Nieuw-Balinge.

Begin volgend jaar hoopt Haar duidelijk te hebben waar eventueel in zijn gemeente een natuurbegraafplaats kan komen. "In een landelijk gebied is het een voorziening die eigenlijk vanzelfsprekend is om te hebben", zegt Haar. "Het is een mooie kans voor De Wolden."