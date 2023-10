Zes mannen voor de rechter voor seks met meisje vanaf haar dertiende

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt zes mannen dat zij seks hebben gehad met een meisje uit Assen, vanaf het moment dat ze 13 jaar oud was. Dit gebeurde in de periode van januari 2018 tot juni 2020. Tegen hen zijn celstraffen tot drie maanden geëist en taakstraffen tot tweehonderd uur.

De moeder van het meisje ontdekte december 2019 dat haar 15-jarige dochter seksueel contact had met een oudere man. Ze trok bij de politie aan de bel. De moeder van het meisje bekeek op sociale media de contacten van haar dochter. Ze overhandigde begin 2020 een lijst met namen van mannen of hun nickname op sociale media, waarmee haar dochter contact had.

Datingsites

Het duurde een tijd voordat de politie de mannen achterhaalde, die daadwerkelijk seksafspraken met dat meisje hadden gehad. Vier van de zes mannen stonden vandaag na elkaar voor de rechtbank in Assen. Twee verdachten moeten donderdag voor de rechter verschijnen. De mannen leerden haar kennen via datingsites, waarvoor je 18 jaar of ouder moet zijn.

Het meisje omzeilde dat en maakte afspraken met verschillende mannen. Tijdens een date pluste ze haar leeftijd op met een paar jaar en had ze seks met haar afspraak. Ze wilde dat zelf en was boos over de aangifte van haar moeder, zei ze later tegen de politie. Ze wilde niet meewerken aan het onderzoek en voelt zich geen slachtoffer.

Beschermd tegen sekslustige personen

"De wet bepaalt in welke periode jongeren het kwetsbaarst zijn in hun zoektocht naar hun seksuele identiteit en eigen persoon. Die periode is gesteld op 16 jaar en dus moeten kinderen worden beschermd tegen sekslustige personen", zei de officier van justitie. In alle zaken zijn de mannen aanzienlijk ouder dan het meisje en kan om die reden alleen al geen sprake zijn van een gelijkwaardige relatie, zei de officier.

Vier mannen uit Assen van 26 tot 35 jaar erkenden vandaag dat zij seks hadden met het jonge meisje. Donderdag staan een 27-jarige Assenaar en een 25-jarige man uit Marum terecht. Met een 30-jarige verdachte uit Assen heeft het meisje nu een relatie. De dertiger had niet het idee dat hij iets strafbaars op zijn geweten had, zei hij. De relatie begon kort voor de vijftiende verjaardag van het meisje. Hij wist niet anders dan dat ze 16 was, verklaarde hij.

'Pedo'

Op het politiebureau hoorde hij dat ze een jaar jonger was. Zijn auto werd na zijn aanhouding bekrast met het woord 'pedo' en hij ontving telefoontjes op zijn werk. "Maar ik was nog nooit zo verliefd geweest", zei de man. Hij kon haar niet loslaten. De relatie werd hervat toen het meisje 18 werd. Ze kwam met hem mee naar de zitting. De officier van justitie hield in de strafeis tegen deze man rekening met de serieuze relatie, die de twee nu hebben.

Tweede slachtoffer

Hij moet vernemen dat hij tegen de wet in heeft gehandeld, zei de aanklager en eiste een celstraf van 30 dagen, waarvan 29 dagen voorwaardelijk. De man heeft 1 dag vastgezeten tijdens verhoor. Een 35-jarige Assenaar hoorde de hoogste strafeis: drie maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk en een werkstraf van tweehonderd uur. Deze man had niet alleen seks met dat meisje, maar ook met een ander 15-jarig meisje. Het tweede meisje is verstandelijk beperkt, de instelling waar ze woont deed aangifte.