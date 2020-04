Coronapatiënten gaan na IC zware revalidatie tegemoet: 'Douchen is fitness'

"Ik was heel veel spierkracht verloren en ik kon geen vork meer vasthouden", zegt Christian de Jong (46) uit Appelscha. De Jong werd op 28 maart opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) met het coronavirus en verslechterde zo snel dat hij binnen een paar uur naar de IC ging. Daar werd hij vier weken lang beademd en kunstmatig in slaap gehouden. "Het was heel apart wakker worden. Omdat ik veel medicatie had gekregen zag ik allemaal dingen die er niet waren."



Sinds een week ligt De Jong op een open verpleegafdeling. "Ik merk dat mijn keel nog geïrriteerd is omdat ik geïntubeerd ben. Maar ik kan gelukkig weer praten." Na een dag op deze afdeling begon hij met fysiotherapie. Opstaan uit bed en lopen naar de wc is nog een uitdaging. "Ik heb twee keer kunnen douchen en daarna was ik kapot. Douchen is echt fitness voor mij."

Verlies van spieren

Longarts Sander de Hosson vertelt wat er met je lichaam gebeurt als je wekenlang in een ziekenhuisbed ligt: "Het belangrijkste is dat je veel spiermassa verliest. Als mensen net van de beademing af zijn kunnen ze nauwelijks naast hun bed staan. Soms hebben mensen ook zenuwschade."



Hoe lang duurt het om te revalideren? "Dat weten we niet. Het is een vrij nieuwe ziekte en we hebben nog niet veel gegevens over de lange termijn." Uit andere delen van het land horen artsen dat revalidatie lang kan duren. Maar in Assen liggen ook twee patiënten die juist erg snel herstellen. "Die zijn sneller weer in de benen dan wij dachten", zegt De Hosson.

Psychische problemen

Ook psychologisch trekt het verblijf op de IC een zware wissel op de patiënt. Mensen die snel achteruit gaan zijn benauwd en moeten geïntubeerd worden. Dat maken ze vaak bewust mee. Vervolgens worden ze lang beademd. De Hosson: "Het laatste deel van de behandeling zijn mensen vaak wakker. Dat is heftig want je wordt wakker in een omgeving waar je niemand kent en waar je niet goed kan communiceren met je omgeving."



Dit kan resulteren in psychische problemen zoals slapeloosheid. Daarom krijgen patiënten na een IC-opname ook psychische begeleiding. Met psychologen en maatschappelijk werkers wordt gereconstrueerd wat er is gebeurd en heel soms krijgen patiënten medicatie.

Eerste stappen

Ook De Jong kijkt terug op een zware tijd. Vooral voor zijn vrouw en kinderen vindt hij het heel erg: "Ik weet zeker dat het voor mijn familie heftiger is geweest dan voor mij. Ik denk dat het een heel vervelend gezicht is geweest om mij aan de beademing te zien liggen." Hiervoor krijgen ze begeleiding van een maatschappelijk werker.



De Jong is tijdens zijn verblijf op de IC 15 kilo afgevallen. Toch hoort hij bij de patiënten die vrij snel weer in de benen zijn. Vandaag loopt hij met de fysiotherapeut voor het eerst een stukje achter een rollator. Stapje voor stapje de kamer uit, een bocht voor de receptie en weer naar het bed. Na afloop is hij buiten adem maar heeft hij een grote glimlach.



De komende weken staan voor hem in het teken van revalidatie. Hij gaat vandaag of morgen naar revalidatiecentrum Anholt in Assen. Daar gaat hij met een team van fysiotherapeuten aan de slag om weer mobiel te worden. "Ik ga heel hard werken om de basisdingen onder de knie te krijgen. Hopelijk mag ik dan over twee weken weer naar huis."