Leerlingen speciaal onderwijs gaan gewoon in busje naar school

"Het is niet nodig dat kinderen in het leerlingenvervoer onderling minimaal anderhalve meter in acht nemen. Dit stelt het RIVM op basis van de protocollen voor het (speciaal) basisonderwijs. Ook hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden om het contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen of het plaatsen van een fysieke afscheiding zijn dus niet nodig."

Dit staat te lezen in het protocol veilig leerlingenvervoer dat is opgesteld door ondernemersvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en vakbonden FNV en CNV vakmensen.

Onderlinge afstand tussen kinderen niet nodig

Concreet betekent dit dat er voor het vervoer van leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan weinig verandert. "De kinderen hoeven onderling geen afstand te houden, dus er gaan nog steeds evenveel leerlingen mee in een busje. Meestal zijn dit vijf of zes leerlingen', zegt Petra Buitenhuis, manager projecten bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Publiek Vervoer regelt namens de gemeenten het leerlingenvervoer in Drenthe en Groningen.

"Er gaan geen extra busjes rijden, eigenlijk gaan we op oude voet verder", stelt Buitenhuis. "Het enige dat anders is, is dat de ouders hun kind overdragen aan de chauffeur, en dus niet helemaal meelopen naar het taxibusje. Indien nodig wordt het kind door de chauffeur in een stoeltje gezet. Op school is een vast punt aangewezen waar de chauffeur de leerlingen overdraagt aan de juf of meester."

Chauffeurs wel beschermen

Wel is belangrijk dat volwassenen de anderhalve meter afstand in acht nemen. Op de vraag of er dan wel een vaste chauffeur komt voor de leerlingen, blijft het antwoord vaag: "Omdat chauffeurs uit een risicogroep mogelijk niet aan het werk gaan, en er kinderen zijn die nog thuisblijven of door hun ouders gebracht worden, kan het zijn dat er geen vaste chauffeur aan te wijzen valt." Dan krijgen de leerlingen die gebruik maken van het taxivervoer te maken met een aantal verschillende chauffeurs.

Leerlingen die door de ouder normaal gesproken van hand in hand worden overgedragen of dragend worden overgedragen aan de chauffeur kunnen niet worden vervoerd, omdat hierbij de anderhalve meter afstand tussen de volwassenen niet te waarborgen valt.

Chauffeurs testen

Om de ritten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, rijden leerlingen van verschillende scholen in dezelfde plaats vaak wel samen in één busje. Dit busje maakt dan meerdere stops, bij verschillende scholen. Hoewel in het reguliere onderwijs de klassen gesplitst worden om de groepen kleiner te houden, maakt het volgens Publiek Vervoer niet uit dat er kinderen van verschillende scholen bij elkaar in een busje zitten, en elkaar zo mogelijk besmetten. Buitenhuis: "Volgens het RIVM zijn er geen beperkingen in het leerlingenvervoer, dus dit blijven we gewoon zo doen. "

De branchevereniging is in gesprek met het RIVM over het mogelijke testen van chauffeurs, als deze gezondheidsklachten hebben. "De testcapaciteit neemt toe, en mensen uit de zorg en het onderwijs kunnen getest worden. Wij zouden graag zien dat de chauffeurs van deze ritten voor speciaal onderwijs daar ook aan toegevoegd worden."

De planning van de ritten

De planning van de ritten gaat in eerste instantie zoals het ging vóór de sluiting van de scholen. Buitenhuis: "We vragen wel aan ouders en scholen om wijzigingen zo snel mogelijk door te geven, want elk kind dat niet mee gaat in het busje heeft gevolgen voor de planning, en dus voor de andere leerlingen in dat busje. Dus als ouders besluiten een leerling thuis te houden, of de leerling toch zelf te brengen, dan moeten ze dat zo snel mogelijk doorgeven. Hetzelfde geldt voor de scholen: als er iets verandert aan de schooltijden, dan willen we dat zo snel mogelijk weten, zodat we rekening kunnen houden met de ritplanning."