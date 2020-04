Ontsnappingspoging Admilson R. 'domste wat je kunt doen'

Admilson R. is overgebracht naar De Schie in Rotterdam (Rechten: Annet Zuurveen)

Hoe onnozel kun je zijn? Dat dacht Ciska Postma toen ze hoorde over de ontsnappingspoging van Admilson R. uit de penitentiaire inrichting in Vught. Postma had een relatie met Berend Smit uit Dwingeloo toen die in 2012 door Admilson en Marcos R. werd doodgeschoten.

De Hoogeveense broers werden in 2015 veroordeeld tot levenslang voor die moord en voor het ombrengen van het echtpaar Veenendaal uit Exloo in 2013. In de gevangenis in Vught beraamde Admilson R. een plan om te ontsnappen, samen met Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries maakte dat gisteren bekend in RTL Boulevard.

"Er zijn spullen gevonden die dienstig zouden kunnen zijn bij een ontsnapping", zegt De Vries op Radio Drenthe. "Twee bewerkte scharen, die er verontrustend uitzagen en pasten in het beeld van een gewapende ontsnapping. Admilson R. heeft een militair verleden en is op buitenlandse missies geweest, dus die zou in dat opzicht ook wel wat kunnen." Het plan werd tijdig ontdekt en Admilson R. is inmiddels overgebracht naar PI De Schie in Rotterdam. Michael P. is overgeplaatst naar een zwaarder beveiligde afdeling van de gevangenis in Vught.

Sukkels

Nabestaande Postma kreeg het nieuws via RTL Boulevard te horen. "Ze belden voor de uitzending. Ik dacht meteen: wat een sukkels", zegt ze. "Hoe kom je erop? Je hebt levenslang, je hebt inmiddels misschien een klein beetje privilege opgebouwd en dan gooi je je eigen glazen in. Dit is het domste wat je kunt doen."

Het raakt haar niet echt, zegt ze. "Ik heb vannacht ook heel rustig geslapen. Dit doet mij geen pijn of verdriet. Dat station ben ik gepasseerd, zij kunnen mij emotioneel geen pijn meer doen. Het raakt mij niet persoonlijk. Ik ben vooral met stomheid geslagen. Hoe onnozel kun je zijn?"

Via de media

Wat ze wel vreemd vindt is dat ze het nieuws via de media moest horen. "Ik heb niks gehoord van justitie of politie. Ook niet van Slachtofferhulp, die mij meestal bellen. Maar misschien wisten zij het niet."

Peter R. de Vries heeft daar wel een verklaring voor. "Misschien waren ze nog bezig met het onderzoek en vonden ze het nog te vroeg om nabestaanden in te lichten." Hij verwacht dat er na het onderzoek nog meer sancties worden opgelegd aan Admilson R.