JWF-kapel krijgt langverwachte mars in jubileumjaar: 'De verwachtingen zijn hoog'

Ze hebben er jarenlang op moeten wachten, maar eindelijk krijgt de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso in Assen een eigen mars. Componist Hendrik de Boer uit Drachten is door de Vereniging van Vrienden van de militaire kapel gevraagd om een mars te componeren, met het oog op 2025. Dan bestaat de kapel precies twintig jaar.

De KMKJWF is een van de drie professionele militaire harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht en verzorgt de muziek bij militaire ceremonies en staatsaangelegenheden. De kapel maakt deel uit van de Koninklijke Landmacht, bestaat uit 53 muzikanten en is de oudste kapel van Nederland. Maar in tegenstelling tot de voorgangers van de KMKJWF, de JWF-kapel en de KMK, heeft de kapel uit Assen nog geen eigen mars.

Daar moest verandering in komen, vond de Vereniging van Vrienden van de KMKJWF. De fanclub van de militaire kapel polste componist Hendrik de Boer of hij bereid was een mars te schrijven. Omdat De Boer als euphonium-speler deel uitmaakt van de KMKJWF en dus uit eigen gelederen komt, hoefde niet ver te worden gezocht naar de juiste componist. Hij nam die klus dankbaar aan. "Een eer om een mars te mogen schrijven", aldus De Boer, die zich de laatste jaren steeds meer heeft toegespitst op componeren en arrangeren.

Juiste moment

Tjeert Poelman, secretaris van de Vereniging van Vrienden van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, moet een paraat antwoord schuldig blijven op de vraag waarom de kapel nog geen mars had. "Ik denk dat de tijd en het momentum er steeds niet was", zegt hij. Het moment is volgens hem straks wél uitstekend om er eentje te introduceren. "Ten eerste vanwege het jubileum in 2025 en ten tweede omdat de kapel in Assen is blijven bestaan. Want het voortbestaan hing vorig jaar nog aan een zijden draadje."

Daarmee doelt Poelman op de de dreigende sluiting van de Asser kazerne vorig jaar, waarmee ook de standplaats van de kapel in Assen onzeker werd. Met onder meer een protestactie kon de muzikale vriendenclub in samenwerking met de Muziekbond Groningen en Drenthe een bijdrage leveren aan het behoud van de kapel voor Noord-Nederland. "Dat we ons nu kunnen opmaken voor het twintigjarig bestaan van de kapel en dat kunnen vieren in Assen is een extra reden voor een feestje. En daar hoort een feestelijke mars bij", aldus Poelman.

In première

De mars gaat volgend jaar op 26 april tijdens het Koningsconcert van de KMJWF in De Nieuwe Kolk te Assen in première. Het bestuur van de Vereniging van Vrienden onderzoekt met de kapel en andere partijen de mogelijkheden of de nieuwe mars opgenomen kan worden, zodat de muziek op cd kan worden uitgebracht en via streamingsdiensten beschikbaar kan worden gesteld. "Maar daar hangt wel een prijskaartje aan", weet Poelman.

Verrassing

Voor zowel de KMKJWF als de vriendenvereniging van de kapel blijft het voorlopig een verrassing hoe de mars zal klinken. "Elke mars heeft een bepaalde structuur en daar zit Hendrik aan vast. Maar voor de rest heeft hij alle vrijheid om een mooie mars te schrijven, we hebben hem verder geen ingrediënten meegegeven", zegt Poelman. Waar hij op hoopt? "Elke bekende popband staat bekend om een bekende evergreen, zoiets zouden wij ook wel willen", lacht hij. "Ja, de verwachtingen zijn hoog."