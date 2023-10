Gemeente Midden-Drenthe ziet het financiële vet op de botten afnemen

Midden-Drenthe waarschuwt de broekriem de komende jaren te moeten aanhalen. Vanaf 2026 schiet de begroting van de gemeente in de min.

Tot en met 2025 ontvangen gemeenten nog redelijk wat geld van het Rijk, maar vanaf 2026 zullen deze inkomsten drastisch dalen. "Dit wordt ook wel het financieel ravijn genoemd. In hoeverre de gemeente daar in tegemoet wordt gekomen, hangt af van het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen wordt gevormd", schrijft het gemeentebestuur van Midden-Drenthe.

"In de tussentijd laat de gemeente zoveel mogelijk investeringen doorgaan, maar worden ook voorbereidingen getroffen om vanaf 2026 met minder middelen toch een sociale en ondernemende gemeente kunnen blijven."

Grote kostenpost

Vooral het onderhoud van de weg wordt volgens wethouder Jan Schipper (CDA) een grote kostenpost. Een aantal wegen staat een grondige opknapbeurt te wachten. "Een extra asfaltlaag was de afgelopen jaren voldoende. Maar er moet nu meer gebeuren."

Het gaat onder andere om De Verlengde Middenraai in Nieuw Balinge en de Steegde/Oosterseveldweg bij Spier. Verder wil de gemeente de bestaande dorpshuizen overeind houden, mede door hulp te bieden bij het verduurzamen van de gebouwen.

Turbulente tijd

Burgemeester Jan Zwiers omschrijft de huidige situatie als turbulent. "Na de coronacrisis bevinden we ons in een wereld met instabiele verhoudingen, onder andere als gevolg van de voortdurende oorlog in Oekraïne."