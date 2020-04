Boswachter vraagt zich af: wordt dit pimpelmeesje gereanimeerd?

Thomas heeft zoiets nog nooit gezien. "Ik wist helemaal niet dat dat kon. Of er nou een soort gevoel achter zit, emotie... we willen natuurlijk onze menselijke emoties projecteren op dieren. Dat moeten we niet altijd doen, maar ik vond het wel fascinerend. En het ging echt heel lang door, zelfs toen we een uur later nog koffie zaten te drinken, was hij nog bezig."

Nestje bouwen

De pimpelmeesjes probeerden in een nestkast in Thomas' tuin een nestje te bouwen. Thomas: "Het is natuurlijk broedtijd, dus die beesten zijn allemaal al op zoek naar nestjes. Het zal dan het vrouwtje zijn geweest die tegen het raam is gevlogen en dat ze daar ligt en dat dat mannetje denkt 'hé wacht eens even, we waren toch een nestje aan het bouwen? Je kunt niet zomaar nu gaan liggen slapen!'. En dan probeert hij toch om haar op een of andere manier wakker te maken." En soms lukt dat, vertelt Thomas. Want dan zijn de pimpelmezen niet dood, maar eventjes versuft, waarna ze later weer bijkomen.

Thomas maakte meerdere filmpjes van de gebeurtenis. Hij vraagt zich af of de vogeltjes elkaar écht aan het reanimeren waren, of dat we het teveel vermenselijken. "Maar het zag er wel echt zo uit dat hij dacht 'ik moet haar weer tot leven wekken'."

'Een beetje dol'

Uiteindelijk heeft Thomas het vogeltje weggehaald. "Dan kan hij weer verder met z'n leven en een nieuw vrouwtje zoeken. Ik moet zeggen, in deze broedtijd gebeuren er allerlei rare dingen... spreeuwen die in de kachelpijp willen gaan broeden, of in de uitblaaskap van de wasemkap en dat soort dingen... Het is een tijd dat die vogels een beetje dol zijn", sluit Thomas af.