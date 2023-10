Groot deel van Indonesische studenten bij Zorggroep Drenthe vertrekt

Tien Indonesische studenten die bij Zorggroep Drenthe sinds bijna twee jaar een traject volgen om te leren en te werken, hebben hun ontslag ingediend. Daarmee zijn tot nu toe 17 van de 40 studenten gestopt van de eerste groep studenten. Van een tweede groep van acht studenten heeft één een ontslagbrief geschreven.

Eerder al gaf Zorggroep Drenthe aan geen nieuwe trajecten meer te starten met Indonesische studenten. Daarmee lijkt het er op dat een project dat is gepresenteerd als innovatieve oplossing voor het personeelstekort in de zorg, steeds meer een stille dood sterft bij Zorggroep Drenthe.

Ontevreden studenten

Zorggroep Drenthe haalde via bemiddelaar Yomema in november 2021 40 Indonesische studenten naar Nederland om hen op te leiden tot Bachelor of Nursing International. Zij volgden een traject van twee dagen leren, twee dagen stage en twee dagen werken.

Via RTV Drenthe kwam in juli naar buiten dat er klachten waren onder de studenten over het traject. Zij moesten ieder weekend werken, hadden gebroken diensten en kregen amper stagebegeleiding.

Onder de studenten ontstond onrust nadat voor vijf van hen het traject stopte omdat zij twee onvoldoendes voor hun stage hadden gehaald. Sinds begin dit jaar hanteert Zorggroep Drenthe de regel dat het traject eindigt bij twee onvoldoende beoordelingen voor de stage.

Vorig jaar zijn twee studenten al naar Indonesië teruggekeerd.

Onvoldoendes op komst

Een groot deel van de elf studenten die nu ontslag hebben genomen zou in november een tweede onvoldoende beoordeling voor hun stage krijgen of rekende erop die te krijgen.

Zorggroep Drenthe bevestigt dat elf studenten een ontslagbrief hebben gestuurd. "Het is nooit leuk als mensen ontslag nemen. Navraag leert dat de betreffende studenten om hun moverende en zeer persoonlijke redenen deze keuze hebben gemaakt. Dit betreuren wij en persoonlijke keuzes respecteren wij uiteraard."

Om verdere uitval te voorkomen zegt Zorggroep Drenthe de studenten "maximaal te ondersteunen waar wij kunnen in hun opleidingstraject."

Nog meer uitval

Naast de elf studenten die ontslag hebben genomen, zouden er vier studenten zijn die terug willen naar Indonesië. Zorggroep Drenthe zegt ook te hebben vernomen dat een deel van de studenten terug wil, maar niet te weten of dit om vier studenten gaat.

Ook zijn er nog drie Indonesische studenten die een relatie hebben met een Nederlander en via deze weg een verblijfsvergunning hebben gekregen of proberen te krijgen.