Gemeente Tynaarlo mag arbeidscontract van manager niet ontbinden

De gemeente Tynaarlo mag het dienstverband met een vakmanager niet beëindigen. Dat heeft de rechter bepaald.

De gemeente heeft volgens de rechter onvoldoende aangetoond dat de werkneemster nalatig is geweest in haar werk en dat de arbeidsrelatie dusdanig is verstoord dat er van een werkbare situatie geen sprake meer is.

Inspanning

De gemeente gaf een maand geleden bij de rechtbank aan dat ze samenwerking met de vrouw niet meer zag zitten. "Van een goed werkgever mag verwacht worden dat zij zich inspant om conflicten met een werkneemster op te lossen en probeert om elkaar weer te vinden. Dat is na het gesprek van 28 februari 2023 niet voldoende gebeurd", oordeelt de rechter.

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De taken zijn binnen de gemeenten ondergebracht bij de afdeling Toegang. In het voorjaar van 2022 is door de gemeente Tynaarlo een vacature opgesteld voor een 'vakmanager', die leiding moet geven aan de afdeling Toegang. De vrouw in kwestie werd hiervoor aangenomen.

Toen zij in dienst trad speelde binnen de afdeling Toegang al langer een discussie over de inschaling van de medewerkers in de sociale teams. Medewerkers voelden zich te laag ingeschaald.

Vraagtekens rond functie

Tussen de gemeentesecretaris (algemeen directeur van de ambtenarenorganisatie) en de vakmanager ontstond discussie over haar rol in dit traject. Die liep zo hoog op dat de gemeente de vraag opwierp of zij wel de juiste persoon was voor deze functie.