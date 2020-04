Drenthe in trek bij vakantiegangers: toename in reserveringen

Met de zomermaanden in zicht beginnen bij veel mensen de vakantiekriebels te komen. Een reis naar het buitenland lijkt er voorlopig nog niet in te zitten, dus daarom kiezen steeds meer mensen voor een vakantie in eigen land.

Dat merken ook recreatieparken in Drenthe. Die zien een toename in het aantal reserveringen voor de zomervakantie. "Sinds vorige week neemt bij ons het aantal boekingen van chalets en bungalows voor de zomer toe. Heel flink zelfs", zegt Jules Klein van vakantiepark Westerbergen in Echten.

Bij Landal GreenParks, dat vijf parken in Drenthe heeft, spreken ze van een lichte stijging. "Meer websitebezoek en reserveringen, maar het is nog niet vergelijkbaar met voorgaande jaren", zegt woordvoerder Jeannette ten Kate.

Kamperen ligt stil

In tegenstelling tot de verhuur van huisjes, lijkt het kamperen nog grotendeels stil te liggen. In ieder geval bij vakantiepark Westerbergen. "Dat heeft er mee te maken dat gemeenschappelijke sanitairgebouwen nu nog gesloten zijn", zegt Klein.

Camping Het Noordenveld in Wapse is een uitzondering. Ongeveer de helft van de zeventig plaatsen is voorzien van privé-sanitair. "Die plekken zijn volgeboekt tot augustus. We mogen niet klagen", zegt eigenaar Johan Moes. Voor de overige plekken heeft Moes nog een aantal reserveringen staan. "We adviseren die mensen om te wachten tot 13 mei."

Reclame voor Drenthe

Marketing Drenthe heeft nog geen exacte cijfers, maar herkent het beeld dat Drentse vakantiehuisjes populairder worden. "In het online zoekverkeer zien we steeds meer mensen, vooral uit het westen van het land, die zoeken naar bungalows in Drenthe", zegt directeur Astrid Crums. De organisatie gaat de komende tijd extra adverteren in het westen van Nederland. "Zodat mensen aan Drenthe denken als we weer op vakantie mogen met z'n allen."

Goede reclame voor onze provincie was er wat dat betreft ook al in de talkshow Op1. Daarin hield AD-columniste Nynke de Jong gisteravond een pleidooi voor op vakantie gaan in eigen land. Ze noemde Drenthe als persoonlijke favoriet. "Waar het nu coronaproof is, weinig besmettingen, en waar het hartstikke rustig en super mooi is: Drenthe. Drenthe is fantastisch, kun je hartstikke mooi fietsen. Huur daar nou eens een huisje, dan heb je alles."

Nynke de Jong over Drenthe vanaf 7.16 minuten (tekst gaat verder onder video):

Wordt het dan toch nog een mooie zomer? Marketing Drenthe denkt van wel. "We hopen en verwachten eigenlijk ook wel dat recreatiebedrijven toch nog een goede zomer gaan draaien."

Vakantiepark Westerbergen houdt een slag om de arm. "We zien dat het aantrekt, maar helemaal goed komt het niet meer deze zomer, denk ik."

Stelling

Uit een poll op onze website blijkt dat het merendeel van onze sitebezoekers nog geen vakantieplannen heeft. Op de stelling 'ik boek ondanks de crisis toch een zomervakantie' hadden om 16.30 uur 1.555 mensen gereageerd. 17 procent geeft aan het risico wel aan te durven, 36 procent wacht nog even af en 48 procent gaat niet op vakantie deze zomer.

