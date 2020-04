Schrappen TT zorgt voor strop van 7 miljoen: 'Een behoorlijke ramp'

"Toen bekend werd gemaakt dat de evenementen in Nederland tot 1 september geschrapt zouden worden, werd het ook lastiger voor ons om een oplossing voor de TT te vinden", zegt de directeur van het TT Circuit Peter Oosterbaan.

Duidelijkheid

"Op een gegeven moment is duidelijkheid en een wijze beslissing beter dan wat blijven bungelen. En de kans dat het dan nog lukt, wordt ook steeds kleiner naarmate de tijd verstrijkt", aldus Oosterbaan. "Het is natuurlijk vreselijk jammer. Het TT Circuit ligt er tiptop bij en we kunnen het hoogtepunt van het jaar niet vieren."

Financiële ramp

"Een behoorlijke ramp", noemt Oosterbaan de financiële kant van de zaak. "Dit gaat echt om miljoenen. Alleen al de TT is de helft van onze begroting. Dus dan praat je over een omzet van 7 miljoen euro."

Het TT Circuit is een gezond bedrijf met behoorlijk wat vet op de ribben. Maar wat betreft de dagelijkse bedrijfsvoering zal de directie wat meer op de kleintjes moeten gaan letten. "Dat betekent dat we dit jaar fors onze reserves zullen moeten aanspreken. Dit hakt er enorm in en dit betekent dat we een pas op de plaats gaan maken. We gaan echt naar onze kosten kijken", aldus Oosterbaan.

Blijven hopen

Ook van de rest van de kalender is nog maar weinig over. Vandaag werd wel bekend dat, als het kabinet het toestaat, de Gamma Racing Days worden verplaatst naar het weekend van 26 en 27 september. Ook het Duitse toerwagenkampioenschap DTM en de Britse Superbikes staan in september nog op de planning. Maar of dat allemaal door kan gaan?

"Je moet altijd blijven hopen. Maar je moet ook realistisch zijn, dus ik weet het niet", besluit Oosterbaan.

Lees ook: