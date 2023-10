Tien arrestaties in groot onderzoek naar drugslabs en vuurwerk in Noord-Nederland

De inval in een boerderij aan de Hoofdweg in Bovensmilde van gisteren is onderdeel van een groot onderzoek naar zogeheten ondermijning in Noord-Nederland. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Bij invallen in Drenthe, Groningen en Friesland zijn gisteren tien mensen aangehouden.

Ondermijning is wanneer de grenzen tussen de bovenwereld en onderwereld vervagen. Deze ondermijningsonderzoeken zijn gericht op georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen.

Drugslab

Bij de invallen zijn een professioneel drugslab, illegaal vuurwerk en chemicaliën voor het maken van synthetische drugs gevonden. Het is niet bekend wat er precies in de boerderij in Bovensmilde is gevonden.

Op foto's van de inval in Bovensmilde was wel te zien dat er een agent van de Landelijk Faciliteit Ontmantelen aanwezig was. Vaak duidt dat erop dat chemische stoffen mogelijk een bedreiging kunnen vormen, wat kan wijzen op de aanwezigheid van een drugslab.

Doorzoekingen in loodsen en woningen

Als onderdeel van het onderzoek heeft de politie gisteren ook nog doorzoekingen gedaan in bedrijfsloodsen en woningen in Noord-Nederland. Daar zijn nog cocaïne, hennep en tweeduizend kilo illegaal vuurwerk gevonden. De politie heeft daarnaast beslag gelegd op voertuigen en "goederen van waarde".