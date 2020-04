Assen werkt aan binnenstad die 'coronaproof' is

De mobiele wasbakken komen als proef op vier locaties in de stad. Het initiatief voor de wasbakken komt vanuit Vaart in Assen. "We verwachten dat de hygiënemaatregelen die nu gelden ook na 20 mei nog van kracht zullen zijn. Met deze wasbakken komen we daar al voor een deel aan tegemoet. Tot die tijd hopen we dat mensen die nu voor een gerichte boodschap naar de binnenstad komen, zich veiliger voelen doordat ze bij binnenkomst en bij het naar huis gaan hun handen kunnen wassen", zegt Kjeld Vosjan, binnenstadsregisseur voor Vaart in Assen.

Gastheren en -dames

Vaart in Assen is met nog meer maatregelen bezig om de binnenstad veiliger te maken. "Denk daarbij aan looproutes of -richtingen, fietsen stallen op gepaste afstand en wellicht in de toekomst extra ruimte voor terrassen. Maar ook ervoor zorgen dat de anderhalvemeterregel voldoende wordt toegepast op locaties met bijvoorbeeld tijdsvakken of gastheren en -dames die op deze manier zorgen voor een veilig en aangenaam bezoek aan onze binnenstad", zegt Vosjan.

Hekken om weekmarkt

In verband met de drukte van afgelopen zaterdag op de warenmarkt in Assen grijpt de gemeente ook daar in. Zo worden er hekken om de markt geplaatst. Fietsen moeten buiten de hekken blijven en worden niet meer toegelaten op de markt. Bij de toegangswegen worden verkeersregelaars en beveiligers ingezet om bezoekers te wijzen op de regels. Daarnaast wordt er opnieuw gekeken naar de marktopstelling. Waar mogelijk worden marktkramen verplaatst om meer ruimte te creëren.

De maatregelen gaan vanaf vandaag in. Burgemeester Marco Out: "Ik begrijp dat inwoners naar de markt komen om een boodschap te halen. Dat moet gebeuren. Maar kom dan wel zoveel mogelijk alleen. Op die manier kunnen we drukte voorkomen en is het mogelijk om voldoende afstand te houden op de markt."