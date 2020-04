De Groot: 'Sportclubs zelf verantwoordelijk voor veiligheid'

Volgens De Groot is de afgelopen dagen hard gewerkt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. "Op Koningsdag zijn alle wethouders sport nog bij elkaar geweest", vertelt hij. "De sportclubs kunnen zich via een formulier bij de gemeente melden. De gemeente kijkt vervolgens of zij daar nog aanvullende vragen over heeft."

Na melding kan de sportaanbieder gelijk beginnen. Hij hoeft niet te wachten op toestemming. Alle Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. De Groot benadrukt dat sportclubs zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. "Dat waren ze altijd al, dus waarom zou dat nu niet kunnen?"

Voorzitter Tjeerd de With van voetbalvereniging De Weide uit Hoogeveen staat te popelen om weer te beginnen. Samen met HZVV en vv Hoogeveen probeert De Weide alles in goede banen te leiden. "We benaderen onder meer de trainers met de vraag hoe zij dit zien. Maar bovenal is het heel leuk dat kinderen wel weer gewoon mogen voetballen."

