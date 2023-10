Petitie tegen komst coffeeshop Hoogeveen: ‘Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien’

"Voor het CDA geldt dat onze kinderen in een veilige omgeving moeten kunnen opgroeien. Daar horen coffeeshops niet bij", zegt CDA-raadslid Haaije Feenstra-Paas. "Coffeeshops normaliseren immers het gebruik van softdrugs, terwijl het verkopen en het gebruiken van softdrugs verslavingen en criminaliteit in de handwerkt."

Plannen vergevorderd

Op dit moment laat regelgeving in Hoogeveen de komst van een coffeeshop nog niet toe. Vorig jaar diende de VVD een motie in met het verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken voor een wiettent in de gemeente. Een meerderheid ging destijds akkoord met dat voorstel. De plannen zijn vergevorderd en Hoogeveen is bezig met het maken van beleid.

De bedoeling is dat er in eerste instantie plek is voor één coffeeshop rond het stadscentrum of winkelcentra. Mensen die een wiettent willen beginnen kunnen zich melden bij de gemeente, maar er geldt een strenge selectieprocedure. De ondernemer die uiteindelijk wordt gekozen krijgt dan een gedoogverklaring, die tien jaar geldig is om cannabis te verkopen.