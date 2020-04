CAMPIS-groep breekt lans voor kunstcentrum in Assen

Een kunstenaarsgroep uit Assen onder de naam CAMPIS strijdt voor een eigen kunstcentrum. Per 1 juli stopt de expositieruimte KINK, Kunst in De Nieuwe Kolk, als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. Dan is er nergens meer een plek voor hedendaagse kunst.

De CAMPIS-groep vindt dat dit niet kan in een stad als Assen, en pleit voor een volwaardig kunstcentrum. Dat doet ze met een brief en pamflet aan het college van B en W en de gemeenteraad. Volgende week beslist de raad over de nieuwe cultuurvisie. Daarin wordt gezegd dat er nog gezocht wordt naar een accommodatie voor kunstenaars, maar concrete toezeggingen ontbreken.

Podium ontbreekt

"Kunst is noodzaak, het speelt een belangrijke rol in de samenleving, juist in deze tijd, ook in Assen. Maar het ontbreekt aan een podium voor hedendaagse kunst. Het is de taak van de stad Assen om zo'n podium mogelijk te maken", aldus het pamflet.

De groep vindt dat de stad vooral steunt op het Drents Museum met hedendaagse kunst. Ze wil het culturele aanbod versterken met een nieuwe expositieruimte, bedoeld voor lokaal en regionaal talent, en als broedplaats voor andersoortige kunst, die ook mensen van buiten trekt. Verder moet het een locatie zijn voor lezingen, literatuur, architectuur, performances en betaalbare atelierruimte. Volgens de CAMPIS-groep maakt zo'n kunstcentrum ook de binnenstad cultureel stukken aantrekkelijker.

Op korte termijn operationeel

Het zelfstandige kunstcentrum moet volgens de club kunstenaars al op korte termijn operationeel zijn, ter vervanging van de KINK-ruimte in De Nieuwe Kolk die straks dichtgaat. Het Drents Museum regelde in KINK de afgelopen jaren tentoonstellingen, met steun van de gemeente. Maar de gemeente stopt met de financiering ervan. KINK had moeten zorgen voor een drukkere bezoekersstroom tussen De Nieuwe Kolk en het Drents Museum, maar dat werd geen succes.

Volgens de CAMPIS-groep zou het kunstcentrum prima in de leegkomende KINK-ruimte kunnen, of in een leegstaand gebouw als het oude postkantoor op de hoek van de Zuidersingel. Voor financiering willen de initiatiefnemers de 150.000 euro gebruiken die Assen van het rijk krijgt voor Beeldende Kunst en Vormgeving, de zogeheten BKV-gelden. Verder willen ze nog eens 150.000 euro cofinanciering van de gemeente. Ook kijken ze nog naar andere fondsen en steun van binnenstadsvereniging Vaart in Assen.

Al eerder in opstand

De groep kunstenaars die nu als CAMPIS een lans breekt voor een eigen kunstcentrum, kwam vorig jaar al in opstand tegen sluiting van KINK. Ook deden ze jaren geleden al pogingen om een stedelijk museum voor hedendaagse kunst in Assen van de grond te krijgen. De acties bleken tevergeefs.

De twee keer 150.000 euro die ze nu willen voor het kunstcentrum, is hetzelfde bedrag wat de gemeente niet langer in KINK wil stoppen. De raad ging eerder deze maand al akkoord met die bezuiniging.

