Joodse stichting Emmen overweegt extra veiligheidsmaatregelen, extra toezicht synagoge Zuidlaren

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj denkt na over extra veiligheidsmaatregelen. De voormalige synagoge, die gebruikt wordt als ontmoetingsplek, kijkt of er actie moet worden ondernomen om de veiligheid van bezoekers te garanderen. "Begin november hebben we onze eerstvolgende bijeenkomst gepland. We gaan nu in overleg met politie en gemeente", zegt voorzitter Margot Maynard.

Een woordvoerder van de gemeente Emmen meldt dat er momenteel geen signalen zijn om extra maatregelen te treffen. ''Maar meer in het algemeen zijn we op dit moment wel extra alert.''

'Rondleiding low profile'

De stichting beheert de voormalige synagoge aan de Julianastraat en organiseert er met enige regelmaat bijeenkomsten over de Joodse gemeenschap, de cultuur en de geschiedenis. "Gisteren hielden we er nog een korte rondleiding door het pand. Die hebben we bewust low profile gehouden en niet op de website vermeld, want we moeten nu met alles rekening houden."

Volgens Maynard is het belangrijk dat de Joodse gemeenschap in Emmen extra alert is. Door de oorlog in Israël na de inval van Hamas afgelopen zaterdag, nemen de spanningen overal toe. "Het is idioot, maar we zullen in deze moeilijke tijd risico's écht steeds serieuzer moeten nemen."

'Iedereen staat op scherp'

Door de situatie in Israël staat iedereen op scherp, merkt zij. "Zondag was ik nog bij een synagoge in Amsterdam. Het is bizar om te zien hoeveel politiebewaking er is en welke maatregelen allemaal nodig zijn."

Hetzelfde geldt voor de synagoge in Haaksbergen, waar Joodse inwoners van Emmen eens in de zoveel tijd heen gaan om te bidden. "Denk aan veel beveiligingscamera's, kogelvrij glas, bewakers met kogelvrije vesten en strakke regels. Bijvoorbeeld dat je niet te dicht bij de deur moet blijven staan. Het zou allemaal niet zo moeten zijn, maar dit soort zaken, daar moeten we de komende tijd scherp op zijn. Door de oorlog in Israël verandert het sentiment wereldwijd, dat kan extra spanningen opleveren."

Extra alertheid bij met name Joodse gebouwen - met name synagoges en scholen - is overal in Nederland op dit moment een zaak van aandacht. Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde gisteren aan dat onder meer de Koninklijke Marechaussee daar nu extra op inzet.

'Normale mensen betalen de tol'

Over de oorlog in Israël is iedereen binnen de Joodse gemeenschap ontzet, zegt Maynard. "Iedereen kent via-via wel mensen in het land die op wat voor manier dan ook getroffen zijn. De verhalen zijn verschrikkelijk. Uiteindelijk zijn het de normale mensen - van beide kanten - die de prijs betalen." Aan Israëlische zijde zijn meer dan 1.200 doden gemeld. Hamas zegt dat in de Gazastrook 1.055 Palestijnen zijn gedood door luchtaanvallen.

Voor het synagogemuseum aan de Kerkstraat in Coevorden, dat geregeld open is voor bezoekers, gelden op dit moment nog geen aangescherpte maatregelen, zegt Barend Faddegon namens het museum. "We zijn altijd al alert, maar op dit moment hebben wij nog geen enkele extra dreiging ervaren."

Extra toezicht synagoge Zuidlaren

Bij de stichting Vereniging Behoud Zuidlaren (VBZ) die de synagoge in Zuidlaren beheert, zijn ze extra alert naar aanleiding van de oorlog in Israël.