Wijkagenten tijdens corona: tevreden over jeugd en zoveel mogelijk apart op pad

De twee wijkagenten zijn regelmatig te vinden rondom die playground, de plek in Angelslo waar de jeugd samenkomt. "We zien dat hier veel gebeuren. Vooral in het begin van de maatregelen", zegt Prins. Hij heeft begrip voor het gedrag van de jeugd. "Wij denken dat zij wat tijd nodig hebben om te beseffen wat de coronamaatregelen met zich meebrengen."

Bijna geen boetes

En daarom werkt de politie samen met jongerenwerkers in de wijk. Boetes vanwege samenscholing zijn bijna niet uitgedeeld. "Het gaat slechts om een paar. Ik denk niet dat het in deze wijk veel verschilt van andere wijken. We willen graag met ze in gesprek, komen rustig aan rijden. En als we een overtreding zien, waarschuwen we eerst."

Uitdaging

Toen de maatregelen anderhalve maand geleden net afgekondigd waren, was een gesprek voeren met de jongeren een uitdaging. "Ze leken wat baldadig en balsturig. Zo van: dat gaan we niet doen en we gaan er een kat- en muisspel van maken. Wij willen niet dat de jeugd voor ons wegrent. Wij zijn wijkagenten en zien het een beetje als onze jeugd. En we willen graag dat ze zich bewust worden van de consequenties van hun eigen gedrag. Die gesprekken proberen we hier op de playground te voeren."

"We zien wel dat het nu goed gaat", vult Stulen aan. "Men beseft wel steeds beter wat wel en niet kan en wat corona betekent voor de volksgezondheid en voor de maatschappij."

De mannen zien nu dat de jongeren op de playground meestal 1,5 meter afstand houden. "We rijden langs. Werpen een blik uit het raam en kijken of ze afstand houden. Meeste jongeren doen dat wel, op een enkeling na. Daar proberen we dan in te coachen."

Zoveel mogelijk gespreid op pad

De agenten hebben zelf ook maatregelen moeten nemen in hun werk. Voor de politie is het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand te houden en gebruikt waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook gaan zij zoveel mogelijk apart van elkaar op pad, tenzij dat niet anders kan. Daarnaast zien Stulen en Prins geen andere collega's van andere bureaus en komen ze zelf alleen op hun bureau in het wijkcentrum in Angelslo.

"Wij hebben mondkapjes, spray, overalls en andere middelen bij ons", legt Stulen uit. "In het begin probeerden we zoveel mogelijk zaken telefonisch af te handelen. Maar daar zijn we gauw op teruggekomen omdat we toch zichtbaar en aanspreekbaar willen zijn in de wijk. Dus leggen we de mensen uit dat we afstand moeten houden. En bij een reanimatie of een vermoeden van bijvoorbeeld een coronabesmetting gebruiken we de beschermingsmiddelen."

Maar het voelt wel anders, laat hij weten. Zo zijn de contacten met andere collega's minder. Veel telefonisch, of via de mail. "Dat geeft toch wel een sociale afstand."

Het is wel te doen, vult Prins aan. "We werken natuurlijk liever in de oude situatie, maar dit is wat de situatie nu van ons vraagt."