DroneHub Eelde experimenteert met drones op bijna leeg vliegveld

De vluchten worden georganiseerd door de DroneHub Eelde. Volgens Egbert Swierts van de DroneHub Eelde wordt gezocht naar nieuwe toepassingen van mogelijkheden voor deze onbemande vliegtuigjes. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vluchten met medicijnen naar de Waddeneilanden. Een andere toepassing is de inspectie van vliegtuigen en gebouwen. "Alles wat wij hier doen is experimenteel", zo zegt Swierts. "Eelde is de enige luchthaven met een gecontroleerd luchtruim waar wij met drones mogen experimenteren. Een mooie mogelijkheid om hier te testen."

Een lege start- en landingsbaan

Gisteravond werd gekeken naar de asfaltbaan van de luchthaven. Het team van de DroneHub staat daarvoor midden op de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde. Normaal gesproken verboden gebied. "We vliegen een voorgeprogrammeerde route waarbij de camera om de zoveel meter een foto maakt. Het gaat erom of we uit de opnames geautomatiseerd data kunnen halen en of medewerkers op de foto's kunnen zien hoe de staat van onderhoud van de asfaltbaan is."

Met de foto's kan de asfaltbaan centimeter voor centimeter worden bekeken. Op dit moment worden daar nog speciale voertuigen voor ingezet. "De volgende stap is om intelligente software de gegevens van de drones te laten bekijken."

Maar zover is het nog niet. Eerst is het tijd om proef te draaien. Bovendien komt er meer kijken bij het vliegen met drones op een luchthaven. Vliegverkeer bijvoorbeeld, dat gaat niet samen met drones. Er was gisteravond toch nog verkeer. Twee traumaheli's maakten gebruik van het platform. Dus gaat de drone even uit de lucht. Volgens Swierts staan we pas aan het begin van alle toepassingen van drones. Tijdens deze coronacrisis worden ze bijvoorbeeld ook door de politie ingezet om boodschappen om te roepen. "Kijk eens naar China. Daar zijn drones veelvuldig ingezet. Zelfs bij het verspreiden van ontsmettingsmiddelen en transport."

Drone op waterstof

Volgens Swierts zit er nog steeds ontwikkeling in de toepassing van drones. "Het gaat supersnel. De technologie wordt steeds geavanceerder. We krijgen straks Europese wetgeving. Dan wordt er meer mogelijk." Een probleem blijven de accu's. Drones kunnen een tijdje in de lucht blijven. Maar eigenlijk veel te kort. De DroneHub op Groningen Airport Eelde is daarom bezig met een drone op waterstof. "Wat we graag willen, is langere afstanden vliegen. Onze waterstofdrone is inmiddels klaar, maar moet technisch nog getest worden voordat we ermee mogen vliegen."

