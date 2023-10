Vijf vragen over bestrijdingsmiddel glyfosaat

De lidstaten van de Europese Unie nemen vandaag een besluit over de toekomst van glyfosaat, een veelgebruikte onkruidveldelger in de landbouw. Demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat zich namens Nederland van stemming onthouden.

Dat is tegen het zere been van een meerderheid van de Tweede Kamer, die wild dat het demissionaire kabinet tegen het toestaan van glyfosaat stemt.

De meningen zijn dus verdeeld over glyfosaat, maar wat maakt dit middel zo omstreden?

Wat is glyfosaat?

Glyfosaat is de werkzame stof die in veel pesticiden en onkruidverdelgers zit en is sinds 2002 in de EU toegestaan. Het is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Monsanto, dat het onder de naam RoundUp op de markt bracht. Het wordt behalve voor onkruidbestrijding ook gebruikt om meerjarig wortel-onkruid dood te spuiten, zodat nieuwe gewassen er geen last van hebben.

Waarom moet de EU toestemming verlenen?

Over het gevaar van glyfosaat voor mensen is wereldwijd veel te doen. De Europese en Amerikaanse autoriteiten zijn van mening dat de stof niet kankerverwekkend is, maar onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betwijfelt dat. Er wordt nog onderzoek naar gedaan.

Gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1993 aan een dubbele toelatingsprocedure worden onderworpen. De werkzame stof moet eerst op EU-niveau worden goedgekeurd. Vervolgens kunnen de lidstaten gewasbeschermingsmiddelen toelaten die zo'n goedgekeurde stof bevatten. Glyfosaat werd op EU-niveau voor het eerst goedgekeurd op 1 juli 2002.

Toelating wordt gedaan door de Europese Commissie. En die commissie ziet net als de Europese Voedselwaakhond (EFSA) niet voldoende bewijs om het middel te verbieden. Er zou volgens hen geen sprake zijn van onaanvaardbare risico's. Vandaag bepalen de EU lidstaten in Brussel of glyfosaat voor nogmaals tien jaar wordt toegestaan.

Hoe denken milieuorganisaties en boeren over glyfosaat?

Alhoewel het middel door Europese autoriteiten nog niet is verboden, roepen milieuorganisaties op om voorzichtig met glyfosaat te zijn.

Fred Prak, persvoorlichter van Natuurmonumenten, laat desgevraagd weten dat zijn vereniging zich niet bezighoudt met onderzoek naar dit middel, maar dat de berichtgeving nauwlettend in de gaten wordt gehouden. "We gaan in principe uit van het voorzorgsbeginsel. Als je niet kunt uitsluiten dat een middel een negatief effect heeft op de biodiversiteit en de hoeveelheid insecten, moet je het niet gebruiken. Wij zien in ieder geval een achteruitgang van de biodiversiteit en het aantal insecten."

Ook landbouworganisatie LTO zegt dat de land- en tuinbouw het gebruik probeert terug te dringen door ontwikkeling en toepassing van alternatieven. Op de website van de LTO is het gebruik van het middel volgens de voorschriften veilig voor mens, dier en milieu, maar "wat betreft onkruidbestrijding maken boeren en tuinders zorgvuldige afwegingen en wordt volop gezocht naar alternatieven."

Volgens BBB-voorvrouw Caroline van der Plas hebben boeren glyfosaat 'gewoon nodig'. Zij vreest dat een verbod 'desastreuze gevolgen' heeft voor onder meer de voedselzekerheid.

Wat stemt Nederland?

Minister Adema heeft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat Nederland zich vandaag onthoudt van stemming. Hij is van mening dat zowel een voor- als tegenstem onvoldoende gegrond is. De EFSA stelt op basis van wetenschappelijke studies dat er 'geen risico's' kleven aan een 10-jarige verlenging van het gebruik van glyfosaat.

De Tweede Kamer deed gisteren een laatste poging het kabinet op te roepen tegen de verlenging van het gebruik van glyfosaat te stemmen. De motie van D66 werd gesteund door de SP, GroenLinks, PvdA, PVV, Partij voor de Dieren, Volt, DENK, fractie Den Haan.

De Kamerleden benadrukken in hun nieuwe motie dat er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson en dat vanuit de wetenschap wordt gewaarschuwd voor een Parkinsonpandemie.

De EFSA, een belangrijke adviseur van het kabinet, toetst niet specifiek op Parkinson. Het is mede daarom "aan de politiek" om de door de wetenschap aangewezen "risico's te wegen en met voorzorg te handelen", stellen de indieners.

Een motie van BBB die het kabinet oproept om in de EU juist vóór verlenging te stemmen werd verworpen. Toch was er nog flink wat steun voor deze motie van VVD, CDA, FVD, SGP, JA21, Groep Van Haga.

Hoe speelt dit onderwerp in Drenthe?

Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDODelta) heeft vorig jaar drie boeren beboet omdat ze het bestrijdingsmiddel RoundUp hebben gebruikt om een sloottalud te bespuiten. Dat is niet toegestaan, want het waterschap wil voorkomen dat glyfosaat in het water terecht komt. Verder zijn er door het waterschap vijftig waarschuwingen gegeven.

WDODelta pleit ervoor om een teeltvrije strook te gebruiken. Dat houdt in dat er tussen het perceel en het water een strook land vrijgehouden wordt, waarop niet mag worden gespoten en gemest.