Mestvergasser van Stercore kan na drie jaar gebouwd worden in Emmen

Stercore Holding mag in Emmen een mestvergassingsinstallatie bouwen aan de Kapitein Antiferstraat, op het Getec-terrein. Dat heeft de Raad van State bepaald. Milieudefensie Westerveld wilde de bouw van de droog- en vergassingsinstallatie tegenhouden. De stikstofberekeningen zouden namelijk niet kloppen. Maar daar is de rechter het niet mee eens en dus kan de installatie alsnog gebouwd worden.

Eigenlijk had Stercore in 2020 al willen beginnen met de bouw, maar door een lang, juridisch proces werd dat uitgesteld. Nu kan het er toch van komen, zo'n drie jaar later.

Voorwaarden

De mestvergasser moet zich dan wel aan bepaalde regels houden. Zo mag het niet meer dan 57 kilogram stikstof per jaar uitstoten. Dat moeten de werknemers in de gaten houden door iedere drie maanden de uitstoot bij te houden, daarna elk half jaar. Ook moet de mest 'flink gedroogd' zijn.

Groen gas

In de mestvergasser - niet te verwarren met een mestvergister - wordt droge mest bij hoge temperaturen omgezet in koolstof. Na behandeling is die te gebruiken als kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. Ook komt er groen gas vrij, dat in huis gebruikt kan worden als vervanger van aardgas. Stercore zou met het opgevangen gas zo'n 21.000 huizen kunnen voorzien.