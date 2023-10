Ruim zestig huurwoningen in Emmermeer tegen de vlakte: 'Blij mee, het tocht hier'

Huurders naar wisselwoning

De woningen worden per blok gesloopt en weer opgebouwd. Huurders kunnen vier maanden terecht in een wisselwoning. "Dat zijn woningen die wij als Lefier hebben leeggelaten", legt Vugteveen uit. "De bewoners hoeven maar vier maanden hun huis uit en dan kunnen ze er weer in." In vijftien weken staan er nieuwe woningen, die deels voorgefabriceerd zijn. "Wij vinden het ook wel spannend."

Een andere groep bewoners aan de Valtherzandweg zegt ook blij te zijn met de sloop, maar is niet tevreden over de manier van communiceren. "We hoorden pas twee weken geleden dat we nu ons huis uit moeten. Terwijl dit over een paar weken zou zijn. Hopelijk trekken ze er lering uit voor de andere blokken die nog gesloopt gaan worden."

Bij Vugteveen zijn deze klachten bekend. "We doen blok voor blok, en het tweede blok kwam sneller dan verwacht. Voor ons is het ook opstarten. Ze wisten wel wanneer we ongeveer zouden starten, maar het uithuizen ging sneller dan verwacht. Dat hadden we anders moeten doen", erkent zij.