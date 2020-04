Drents Museum stelt Frida Kahlo-tentoonstelling uit

Door het coronavirus denkt het museum dat het niet veilig zou zijn om de tentoonstelling dit jaar te houden.

'Troebel vaarwater'

Het museum spreekt van een enorm dilemma. "Door de coranacrisis is de organisatie van ons omvangrijke Frida Kahlo-project voor komend najaar in troebel vaarwater beland. Veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staat voorop", aldus museumdirecteur Harry Tupan in een verklaring.

Bij het besluit speelde niet alleen de situatie in Nederland een rol. "Ook vanuit Mexico kwam nadrukkelijk het verzoek tot verplaatsing gezien de onzekere situatie rond corona daar. Wij zijn dan ook zeer gelukkig dat we in nauw overleg met onze belangrijke bruikleenpartners in Mexico de tentoonstelling hebben kunnen doorschuiven naar volgend jaar."

Bezoekers die al een ticket hebben gekocht hoeven niets te doen: hun kaarten blijven geldig. Wie dat niet ziet zitten kan contact opnemen met het Drents Museum.

Unieke collectie

De tentoonstelling brengt voor het eerst twee grote Frida Kahlo-collecties bij elkaar. Daarvoor zouden werken naar Assen komen van het Museo Dolores Olmedo , dat de grootste verzameling Kahlo-werken ter wereld in huis heeft, én de collectie biografische objecten van Museo Frida Kahlo (Casa Azul, het Blauwe Huis), beide uit Mexico-Stad. Ook persoonlijke bezittingen van Kahlo worden geëxposeerd, zoals kleding, korsetten en sieraden.

Viva la Frida! is nu gepland van 10 oktober 2021 tot en maart 2022.